Kolik si vydělá pekař za celý měsíc, když vstává ve 3 ráno? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit

Když většina lidí ještě tvrdě spí, v pekárně už se sype mouka a rozehřívají se pece. Řemeslo, které nám ráno drží čerstvé pečivo na pultech, patří k nejnáročnějším na spánek i na tělo. Odpovídá tomu ale výplata? Odpověď dost možná překvapí i vás.
V pekárně se maká, když ostatní spí
Pekaři nastupují hluboko v noci. Ve velkých provozech se výroba rozjíždí krátce po půlnoci, v malých rodinných pekárnách se těsto zadělává zhruba kolem třetí ranní. Než si běžný člověk přivstane do kanceláře, má pekař za sebou pořádný kus směny a horké pece. Práce u rozpálené trouby přitom není žádná procházka. Znamená hodiny na nohou, těžké pytle s moukou a tempo, které musí stíhat ranní špičku u pultu.
Pekaři začínají u těsta hluboko v noci, kdy většina lidí ještě spí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S takovým režimem si spousta lidí spojuje představu tučné výplaty. Úvaha zní logicky: kdo obětuje spánek, noci a část víkendů, měl by být přece slušně zaplacený. Skutečnost vypadá jinak.
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Podle mzdových portálů se hrubá mzda pekaře v Česku pohybuje zhruba mezi 33 000 a 36 000 korunami měsíčně. Po odečtení odvodů a daně to znamená čistého kolem 27 000 až 29 000 korun. To je částka, se kterou pekař reálně vyjde na výplatní pásce.
Pro srovnání se hodí oficiální číslo. Průměrná hrubá mzda v celé ekonomice dosáhla ve druhém čtvrtletí roku 2026 podle Českého statistického úřadu 51 966 korun. Pekař se k téhle hranici ani nepřiblíží. I zkušený člověk za pecí zůstává výrazně pod celostátním průměrem, přestože pracuje v hodinách, kdy většina národa spí.
Proč noční směny nevytáhnou výplatu nahoru
Tady je jádro překvapení. Za práci v noci sice zaměstnavatel připlácí, jenže přirážka je menší, než by čekal. Zákoník práce garantuje za noční hodiny příplatek nejméně 10 procent průměrného výdělku.
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Deset procent navíc z nízké základní mzdy velké peníze neudělá. Pekařství navíc patří k řemeslům s tenkými maržemi. Chléb a rohlíky stojí v obchodě jen pár korun a z takové ceny se vysoké mzdy platí těžko. Prostor na výrazně štědřejší odměny tam jednoduše chybí.
Není divu, že pekárny dlouhodobě shánějí lidi jen s obtížemi. Spojení noční práce, fyzické zátěže a mzdy, která neodpovídá námaze, mladé řemeslníky do oboru moc neláká. Kdo u pece vydrží, dělá ji často spíš z lásky k řemeslu než kvůli výplatě.
Kde pekař vydělá víc a kde míň
Konkrétní částka se liší podle několika faktorů:
kraje; velikosti pekárny; délky praxe; typu provozu, tedy jestli jde o průmyslovou linku, nebo malou rodinnou pekárnu, kde se peče postaru rukama. Přečtěte si také: Ani cibule, ani kmín. Do guláše patří 1 surovina, kterou babičky přidávaly až úplně na konec
Začínající pekař v malém provozu se dostane i pod 25 000 korun hrubého, kdežto zkušený řemeslník ve velké výrobně nebo v Praze míří do vyšších pásem.
Něco přidá i směnnost. Kdo nabere víc nočních a víkendových směn, nasčítá na příplatcích o kus víc. Základ mzdy to ale nezmění, takže velký skok od takového počítání čekat nelze.
Co se skrývá za celostátním průměrem
Tenhle celostátní průměr je navíc číslo, které běžný zaměstnanec ve výplatě reálně nevidí. Vytahuje ho totiž nahoru úzká skupina špičkově placených profesí, takže výdělek většiny lidí leží citelně pod ním. Kvůli tomu se pod hranicí průměru ocitá spousta poctivých a fyzicky náročných řemesel i profesí ve službách. Pekařství mezi ně patří.
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Až si tedy příště koupíte ráno čerstvý rohlík, možná vám dojde, že ho někdo hnětl uprostřed noci za mzdu, která zdaleka neodpovídá tomu, kolik toho kvůli ní obětuje.
Zdroje: https://csu.gov.cz/rychle-informace/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2026, https://prumerneplaty.cz/pozice/pekar, https://www.jenprace.cz/platy/pekar-pekarka, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/pekari-cukrari-a-vyrobci-cukrovinek-krome-sefcukraru, https://www.praceamzda.cz/clanky/3847/prace-v-noci-vymezeni-pravidla-a-sankce-za-jejich-poruseni, https://www.finzi.cz/dane/clanky/studie-mzdy-podle-profese/