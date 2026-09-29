Benzín za socialismu a dnes: Proč osmikorunový Special vyšel dráž než dnešní litr

Při vzpomínkách na éru socialismu často zaznívá povzdech, že pohonné hmoty stály pouhých osm korun za litr a ježdění autem bylo téměř zadarmo. Když ale otevřeme dobové cenové výměry Federálního cenového úřadu ČSSR a porovnáme je s mzdovými statistikami Českého statistického úřadu (ČSÚ), ukáže se pravý opak. Podle oficiálních historických dat stál litr benzínu v 80. letech v poměru k platům třikrát více než dnes a natankování plné nádrže odčerpalo celou desetinu měsíční výplaty.
Abychom se vyhnuli zkresleným vzpomínkám a hospodským mýtům, vychází tato analýza výhradně z pevných institucionálních pramenů: z
časových řad spotřebitelských cen a mezd Českého statistického úřadu (ČSÚ), ze záznamů Statistické ročenky ČSFR a z výnosů Federálního cenového úřadu ČSSR, které jsou dohledatelné v archivních vydáních deníku Rudé právo při každém zdražení v letech 1974, 1979 a 1981. Teprve přepočet dobových cen na odpracované hodiny a čistou mzdu ukazuje skutečnou realitu všedního dne za volantem.
Vázaný vklad i spacáky na chodníku. Jak se v Mototechně čekalo na auto za socialismu Od levných šedesátek k ropnému šoku: Jak Special vyskočil ze dvou na osm korun
Mýtus o extrémně levném socialistickém benzínu má své kořeny v 60. letech a na počátku let sedmdesátých. Tehdy sovětská ropa proudila ropovodem Družba za fixní politické ceny a stát držel maloobchodní ceny pohonných hmot hluboko pod jejich tržní hodnotou. Až do jara 1974 stál litr základního olovnatého benzínu Normal 80 pouhé 2,10 Kčs a litr kvalitnějšího benzínu Special 91 vyšel na
2,40 Kčs (nejvýkonnější Super 96 stál 3,00 Kčs). Při tehdejší průměrné hrubé mzdě kolem 1 930 Kčs si motorista mohl za jeden plat pořídit přes 800 litrů paliva. Háček byl v tom, že osobní automobil vlastnila jen menší část populace a nákup nového vozu v Mototechně vyžadoval roky čekání v pořadnících.
Zlom nastal
3. května 1974 v reakci na první celosvětovou ropnou krizi. Vláda ČSSR a Federální cenový úřad vydaly výměr, kterým skokově zdražily pohonné hmoty takřka na dvojnásobek: Special vyskočil z 2,40 Kčs na 4,30 Kčs a Normal na 4,00 Kčs za litr. Informaci přinesl deník Rudé právo v ranním vydání přímo v den účinnosti, aby se předešlo panice a vykupování zásob.
Druhý ropný šok udeřil
20. července 1979. Oznámení Federálního cenového úřadu a ministerstva paliv a energetiky zvedlo cenu Specialu 91 na 6,50 Kčs a Superu 96 na 7,50 Kčs. Poslední a nejznámější socialistické zdražení pak přišlo 15. října 1981, kdy Federální cenový úřad stanovil pevnou maloobchodní cenu benzínu Special na 8,00 Kčs a Superu na 9,00 Kčs za litr. Tato cena osm korun za litr zůstala v platnosti bez jediné změny celých osm let až do 31. prosince 1989. Matematika výplatní pásky: Kolik hodin práce stála plná nádrž embéčka
Abychom pochopili skutečnou hodnotu osmi korun za litr v roce 1989, musíme se podívat na oficiální mzdové statistiky. Podle historických časových řad ČSÚ činila v roce 1989 průměrná hrubá měsíční mzda v celém národním hospodářství ČSSR
3 170 Kčs. Po odečtení tehdejší progresivní daně ze mzdy zbývalo zaměstnanci čistého přibližně 2 500 Kčs.
Nejrozšířenější tuzemské vozy – Škoda 100, 105 a 120 – disponovaly palivovou nádrží o objemu 38 litrů. Natankovat plnou nádrž olovnatého Specialu stálo v roce 1989 přesně
304 Kčs (38 litrů × 8 Kčs). Jediná návštěva čerpací stanice tak z rodinného rozpočtu odčerpala 9,6 procenta hrubého měsíčního platu, tedy více než dvanáct procent čisté mzdy. Zaměstnanec s průměrným platem musel na jednu plnou nádrž odpracovat bezmála 21 hodin práce – tedy dva a půl celého pracovního dne.
Rok a dobový předpis Běžný benzín Úřední cena za 1 litr Průměrná hrubá mzda (ČSÚ) Litrů za průměrný plat Plná nádrž (38 litrů) Podíl nádrže na mzdě 1970 (ceník Benzina) Special 91 2,40 Kčs 1 937 Kčs 807 litrů 91,20 Kčs 4,7 % 1974 (výměr FCÚ ze 3. 5. 1974) Special 91 4,30 Kčs 2 232 Kčs 519 litrů 163,40 Kčs 7,3 % 1979 (výměr FCÚ z 20. 7. 1979) Special 91 6,50 Kčs 2 580 Kčs 397 litrů 247,00 Kčs 9,6 % 1989 (výměr FCÚ z 15. 10. 1981) Special 91 8,00 Kčs 3 170 Kčs 396 litrů 304,00 Kčs 9,6 % Dnešek (výkaz ČSÚ 2024/2025) Natural 95 cca 37,50 Kč 45 854 Kč 1 222 litrů 1 425,00 Kč 3,1 %
Jak dokládají oficiální statistiky
ČSÚ o průměrných mzdách, dnešní motorista si za průměrnou mzdu koupí přes 1 220 litrů benzínu Natural 95. To představuje více než trojnásobek objemu, na který dosáhl průměrně vydělávající občan v závěru komunistického režimu. Na stejnou osmatřicetilitrovou nádrž dnes stačí odpracovat zhruba pět a půl hodiny namísto tehdejších jednadvaceti. Poukázky na příděl a nedělní fronty: Když peníze nestačily
Drahota samotného paliva nebyla jedinou překážkou, kterou museli socialističtí motoristé překonávat. Podnik Benzina provozoval v celém Československu jen zlomek čerpacích stanic ve srovnání s dneškem – koncem 80. let šlo o necelých 800 stanic pro celou federaci, zatímco dnes v samotné České republice fungují téměř čtyři tisíce veřejných stanic. Noční provoz byl vzácností a na venkově čerpadla zavírala brzy odpoledne.
V krizových obdobích navíc stát sáhl k regulačním opatřením. Při prudkém nárůstu spotřeby v roce 1979 a 1980 zavedly úřady odběrní lístky na benzín a přídělové limity (např. poukázky na 20 či 25 litrů měsíčně), aby zabránily masivnímu křečkování paliva do garážových kanystrů. Kdo plánoval delší cestu napříč republikou – například po dálnici D1, jejíž tehdejší atmosféru zachycuje článek o
historii legendárního motorestu Devět křížů –, musel si přesně naplánovat zastávky u pump, protože uvolněný stojan nebyl samozřejmostí a před víkendy se u stojanů tvořily desítky metrů dlouhé kolony.
Cesta do Brna před érou navigací: Jak fungoval motorest Devět křížů na D1 Co zbylo z éry olovnatého benzínu: Konec Specialu a nová realita
S pádem centrálně plánované ekonomiky po roce 1989 skončila éra státem pevných cen. V devadesátých letech sice benzín nominálně rychle překročil hranici dvaceti i třiceti korun, souběžně s tím však rostly mzdy a rozšiřovala se síť moderních čerpacích stanic se zázemím a nepřetržitým provozem. Technologickým milníkem se stal rok 2001, kdy byl v České republice definitivně ukončen prodej olovnatého benzínu Special 91 kvůli ochraně ovzduší a nástupu katalyzátorů.
Pohled do historických ceníků a archivních výkazů ukazuje, že vzpomínka na „levný benzín za osm korun“ je optickým klamem způsobeným zapomínáním tehdejších nízkých platů. Pro běžného člověka představovala každá delší vyjížďka citelný zásah do rodinného rozpočtu. Dnešní motorista sice platí na stojanu násobně vyšší číslo, za hodinu své práce si však u čerpací stanice pořídí podstatně více kilometrů než jeho rodiče v dobách normalizace.
Zdroje fotografií cerpaci-stanice-benzina-totem-stojany: Autor: Petr1888, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). benzin-cerpaci-stanice-milin-retro: Autor: Jan Polák, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/). vydejni-stojany-pohonne-hmoty-pistole: Autor: ŠJů, Wikimedia Commons, licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).