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Benzín za socialismu a dnes: Proč osmikorunový Special vyšel dráž než dnešní litr

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Stál benzín za socialismu pár korun? Zjistěte, kolik litrů koupil průměrný plat v roce 1989, proč plná nádrž spolykala desetinu mzdy a jak vychází přesné srovnání s dneškem podle dat ČSÚ.
Čerpací stanice Benzina s červeným logem okřídleného koně, cenovým totemem a výdejními stojany

Čerpací stanice Benzina s červeným logem okřídleného koně, cenovým totemem a výdejními stojany

Zdroj: Autor: Petr1888, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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