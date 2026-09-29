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Houbová omáčka s cuketovými knedlíky jako sezónní hit: Voňavý recept na sytý a přitom odlehčený oběd

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Když mi v mrazáku zůstane pytlík hub a na lince leží mladá cuketa, bývá o obědě rozhodnuto. Houbová omáčka s cuketovými knedlíky je u nás doma poctivé bezmasé jídlo, které zasytí, není zbytečně těžké a díky nastrouhané cuketě v knedlících působí příjemně šťavnatě.
Obrázek k receptu na Houbovou omáčku s cuketovými knedlíky jako sezónní hit: voňavý recept na sytý a přitom odlehčený oběd

Obrázek k receptu na Houbovou omáčku s cuketovými knedlíky jako sezónní hit: voňavý recept na sytý a přitom odlehčený oběd

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Houbovou omáčku s cuketovými knedlíky jako sezónní hit: voňavý recept na sytý a přitom odlehčený oběd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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