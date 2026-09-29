Houbová omáčka s cuketovými knedlíky jako sezónní hit: Voňavý recept na sytý a přitom odlehčený oběd

Když je v lese hub tolik, že se domů nosí plné koše, člověk začne rychle přemýšlet, co s nimi. Smaženice je dobrá, řízky taky, ale pořád dokola to nejde. U nás se v takové chvíli často vaří houbová omáčka a k ní cuketové knedlíky. Poprvé jsem je dělala spíš ze zvědavosti a trochu i proto, že cukety tehdy doma ležely skoro všude. Jenže se chytly. Od té doby se v sezoně hub a cuket na tenhle oběd vyloženě čeká. Je to normální, poctivé bezmasé jídlo, žádná velká paráda na efekt. Zasytí, ale nepoloží. Nejvíc mě na něm baví nastrouhaná cuketa v knedlících. Nenápadná věc, ale udělá hodně: knedlíky jsou díky ní měkké, šťavnaté a ani druhý den tak rychle neosychají.
Další výhoda je, že kvůli tomuhle obědu není potřeba obíhat půl města.
Houby se dají použít čerstvé, když se zrovna zadařilo v lese, nebo mražené ze zásob. Recept tedy nemusí čekat jen na víkendový návrat s košíkem. Cuketové jsou trochu odbočka od klasických příloh, ale ne taková, aby někoho u stolu vyděsila. Cuketa těsto knedlíky zjemní, rohlíky nakrájené na kostičky mu nechají domácí ráz, který člověk u knedlíků čeká.
Můj tip z kuchyně: Pokud máte cuketu opravdu plnou vody, po nastrouhání ji lehce vymačkejte. Ne úplně do sucha, to by byla škoda. Jen pryč s přebytkem vody, protože ten umí těsto během chvilky rozředit víc, než je příjemné. Recept na luxusní houbovou omáčku s cuketovými knedlíky
Bezmasý oběd pro rodinu, který se hodí na víkend. Když je ale chuť na něco teplého a sytého, dá se zvládnout i ve všední den.
Doba přípravy: 25 minut Doba vaření: 40 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Celkový čas: zhruba 65 minut Ingredience pro přípravu
Cuketové knedlíky: 250 g cukety 250 g polohrubé mouky 3 ks vajec 3 ks rohlíků sůl podle chuti mouka na pomoučnění válu
Houbová omáčka: 500 g čerstvých nebo mražených hub 3 ks cibule 2 lžíce másla nebo oleje sůl podle chuti mletý pepř podle chuti 1 lžíce sojové omáčky 250 ml smetany ke šlehání 31 % 1 vrchovatá lžíce hladké mouky 100 ml vody na rozmíchání mouky 1 až 2 lžičky citronové šťávy Postup přípravy houbové omáčky s knedlíky z cuket
1. Začněte cuketou. Mladou cuketu nastrouhejte nahrubo, lehce ji osolte a nechte chvíli stát. Když pustí moc vody, opatrně ji vymačkejte. Rohlíky nakrájejte na menší kostičky a dejte je zatím stranou.
2. Do mísy k cuketě přisypte polohrubou mouku, přidejte vejce a trochu soli. Vypracujte hustší těsto. Rohlíky vmíchejte až nakonec a raději zlehka, aby se v těstě nerozmačkaly na kaši.
3. Vál pořádně pomoučněte, tady se šetřit nevyplatí. Z těsta vytvarujte 2 knedlíkové šišky. Každou zabalte do potravinářské fólie nebo celofánu určeného k vaření. Konce dobře utáhněte, aby se k těstu nedostala voda. Foto: Cooky.cz, Knedlíky vaříme zabalené ve folii.
4. Ve větším hrnci přiveďte vodu k varu. Zabalené cuketové knedlíky vložte do vroucí vody a vařte 20 minut. Během vaření je jednou nebo dvakrát otočte, aby se provařily rovnoměrně.
5. Během vaření knedlíků připravte omáčku. Cibuli oloupejte, nasekejte najemno a na másle nebo oleji ji restujte dorůžova. Není dobré to uspěchat. Cibule tvoří základ omáčky a na výsledku je to znát. K orestované cibuli přidejte houby
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6. Mražené mohou předem trochu povolit, ale když není čas, dejte je do kastrolu rovnou. Osolte, opepřete, přidejte sojovou omáčku a restujte asi 20 minut, až houby změknou a část tekutiny se odpaří.
7. Ve sklenici rozmíchejte hladkou mouku ve vodě. Věnujte tomu chvilku, hrudky se v omáčce opravují dost špatně. Do pánve nebo kastrolu přilijte smetanu 31 % a hned potom i rozmíchanou mouku. Dobře promíchejte.
8. Omáčku nechte na mírném plameni provařit zhruba 20 minut. Občas ji promíchejte ode dna, hlavně pokud máte kastrol, který se rád připaluje. Když bude moc hustá, přidejte pár lžic vody. Pokud zůstane řídká, nechte ji ještě chvíli pobublávat.
9. Nakonec přidejte citronovou šťávu. Opatrně, stačí opravdu málo. Má omáčku zvýraznit, ne z ní udělat kyselou smetanovou omáčku. Podle potřeby ještě dosolte a dopepřete.
10. Uvařené knedlíky vyndejte z vody a nechte je několik minut stát. Vyplatí se počkat. Když se krájí úplně horké, mohou se drolit. Potom je nakrájejte na plátky a podávejte s horkou houbovou omáčkou. Zbytky uložte do lednice a snězte ideálně do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Uvařené knedlíky necháme pár minut vychladnout. Rady z redakční kuchyně Na houby nespěchejte: delší restování jim dá výraznější chuť a omáčka pak nepůsobí vodově. Citron přidávejte až nakonec: když přijde do omáčky příliš brzy, může ji zbytečně zostřit a ubrat jí jemnost. Knedlíky krájejte odpočinuté: stačí pár minut po vytažení z vody a plátky budou lépe držet tvar. Rohlíky se hodí spíš starší: čerstvé jsou měkké a v těstě se snadno rozmáznou. Včerejší rohlík knedlík lépe podrží. Když zbude trochu omáčky, druhý den ji klidně ohřejte a dejte k těstovinám nebo vařeným bramborám. U nás doma se většinou sní dřív, než se začne řešit, co k ní bude.
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