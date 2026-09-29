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Barcelos promluvil po děsivém kolapsu v UFC. Ujistil fanoušky, že je v pořádku

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Raoni Barcelos skončil po hlavním zápase UFC Vegas 121 v nemocnici, kde zůstává pod dohledem lékařů. Po znepokojivém kolapsu už fanouškům vzkázal, že se cítí dobře.
Barcelos promluvil po děsivém kolapsu v UFC. Ujistil fanoušky, že je v pořádku

Barcelos promluvil po děsivém kolapsu v UFC. Ujistil fanoušky, že je v pořádku

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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