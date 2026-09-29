Jaká je návratnost balkonové fotovoltaiky? Doporučujeme ji i lidem do paneláku!

Využívání fotovoltaiky zažívá v posledních letech neobyčejný boom. Podívali jsme se proto na
návratnost balkonové fotovoltaiky a její výsledek nás mile překvapil. Při vhodných podmínkách dává smysl i lidem, kteří žijí v paneláku. Návratnost balkonové fotovoltaiky: Vyplatí se i v paneláku!
Domácí fotovoltaická elektrárna se v posledních letech těší velké oblibě. Navzdory vysokým počátečním investicím, které se však můžou snížit díky programu Nová zelená úsporám a možnosti využít bezúročné financování, se vyplatí nejen pro rodinné domy, ale podle námi zjištěných informací také do bytů.
Už dávno totiž neplatí, že se
solární panely instalují na střechy rodinných domů. Stále častěji je můžeme vidět na balkonech činžovních a panelových domů. A právě na fotovoltaiku na balkoně jsme se v tomto článku zaměřili. Jaká je návratnost balkonové fotovoltaiky – Vyplatí se fotovoltaická elektrárna na balkoně. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vyplatí se fotovoltaická elektrárna na balkoně?
Na otázku, zda se vyplatí
fotovoltaika na balkoně, máme překvapivě jednoznačnou odpověď. Pomocí balkonové fotovoltaiky je možné pokrýt část běžné spotřeby elektřiny během dne a snížit tak množství proudu odebíraného ze sítě. Je ale důležité si předem určit, za jakých podmínek můžete fotovoltaický systém na balkon instalovat a kdy se skutečně vyplatí. Čtěte také: Jaké spotřebiče v domácnosti nejvíce „žerou elektřinu“? Za ledničku, mrazák a další mnohdy platíme zbytečně vysoké účty Jak probíhá instalace balkonové fotovoltaiky a co je nutné splnit
Instalace fotovoltaiky na balkon má svá specifika, i když by se na první pohled mohlo zdát, že lehké solární panely stačí na balkon pouze připevnit a zapojit. Tak jednoduché to však není.
Před uvedením fotovoltaiky na balkon do provozu je třeba vyřešit její připojení s příslušným distributorem a uzavřít potřebný smluvní vztah.
Fotovoltaika na balkon totiž nemá v současné legislativě samostatnou kategorii pouze podle toho, že je instalována na balkon. Pro připojení malého zdroje je důležitý především jeho instalovaný výkon a způsob provozu. U zdroje, který je určen pouze pro vlastní spotřebu, lze využít zjednodušené připojení bez přetoků do distribuční sítě, přičemž konkrétní podmínky se řídí pravidly příslušného distributora.
Co to znamená?
Aby bylo možné fotovoltaiku na balkon používat legálně, je potřeba splnit podmínky pro její připojení a provoz. U malého zdroje určeného pro vlastní spotřebu je možné využít pouze zjednodušené připojení bez přetoků do distribuční sítě, ale konkrétní podmínky se řídí požadavky příslušného distributora.
Čtěte také: Zdražení elektřiny a prudký nárůst cen plynu: Fixací ulevíte rodinnému rozpočtu o tisíce korun Jaká je návratnost balkonové fotovoltaiky – Jak se řeší instalace panelové fotovoltaiky s SVJ. Foto: PlanetaEkonomiky.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak se řeší instalace panelové fotovoltaiky s SVJ?
V případě instalace
fotovoltaiky na balkon v panelákovém nebo činžovním domě je nutné postupovat podle pravidel společenství vlastníků jednotek (SVJ). Terasy, lodžie a balkony jsou totiž považovány za společné části domu, a to i v případě, pokud jsou přístupné pouze z jednoho konkrétního bytu.
Pokud se rozhodnete panely umístit na zábradlí, fasádu nebo jinou společnou konstrukci domu, nemůžete automaticky vycházet z toho, že jde o váš soukromý prostor. Je nutné informovat SVJ a v případě potřeby naplánovat postup a schválení instalace solárních panelů.
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Aby bylo možné posoudit vhodnost instalace, je potřeba zvážit hned několik faktorů. Nabízí váš balkon vhodné podmínky pro umístění solárních panelů? Z tohoto pohledu je třeba zvážit jeho umístění podle světových stran, tedy zda je orientovaný na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Pokud by byl celý den zastíněný, například vysokým stromem, sousedním domem nebo špatnou orientací, fotovoltaika nebude nikdy fungovat na plný výkon.
Kolik stojí balkonová fotovoltaika
Kompletní sestava balkonové fotovoltaiky stojí v rozmezí od 13 do 22 tisíc korun. Při instalaci odborníkem může být výsledná částka vyšší. Zvažte všechny okolnosti. Solární panely mohou vážit i několik desítek kilogramů a jejich správné upevnění je klíčovým předpokladem pro bezpečný a správný provoz. Pozor na výhodné nabídky
Na internetu jsou často k vidění
výhodné sety balkonové fotovoltaiky, které však ignorují položky, které česká legislativa požaduje. Některé levnější balkonové fotovoltaické sety nemusí mít zařízení nebo řešení, které zajistí, aby nedocházelo k neoprávněním přetokům energie do distribuční sítě. Před nákupem si tedy ověřte, jak je ochrana proti přetokům řešena. Jaká je investice fotovoltaiky na balkon?
Návratnost balkonové fotovoltaiky závisí hned na několika faktorech. Pro představu můžeme počítat s typickým modelovým příkladem sestavy o výkonu 800 Wp v Praze, umístěné na ideální jižní straně, kde může dojít k výrobě až 833 kWh elektřiny ročně.
Při využití přibližně 60 % výroby v případě, že jsou členové domácnosti přes den v práci, vychází roční úspora při průměrné ceně elektřiny kolem 6 Kč/kWh na 3 tisíce korun. Při počáteční investici 20 tisíc korun vychází návratnost na 7 let. Jde přitom o modelový výpočet pro ideálně orientovaný balkon v Praze u svisle umístěných panelů. Horší orientace nebo zastínění mohou výrobu výrazně snížit a návratnost investice prodloužit.
Balkonová elektrárna může za dobrého počasí tuto průběžnou spotřebu dokonce převýšit. A to v případě, kdy jsou členové domácnosti přes den mimo domov, ale stále běží lednice, mrazák, pračka, sušička nebo myčka nastavená na odložený start apod.
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Tip redakce PlanetaEkonomiky
Dříve, než si balkonovou fotovoltaiku pořídíte, doporučujeme ověřit podmínky připojení u svého distributora a také pravidla SVJ. Samotná cena panelů totiž o výhodnosti investice nerozhoduje – důležitá je i orientace balkonu, zastínění a množství vyrobené elektřiny, které dokážete skutečně spotřebovat.
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku: cena-fotovoltaiky.cz, cezdistribuce.cz | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
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