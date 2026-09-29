Kinský odešel do Tottenhamu a stal se z něj úplně jiný gólman. Otec popsal, co se v Anglii změnilo

Když 5. ledna 2025 Tottenham oznámil dohodu se Slavií o přestupu dvacetiletého brankáře, odcházel z Edenu gólman s dvanácti čistými konty v devatenácti ligových zápasech. Čísla výborná, ale v kontextu Premier League pořád jen vizitka. O dvacet měsíců později, v rozhovoru pro Sport.cz z 28. září 2026, jeho otec, sám bývalý profesionální brankář, shrnul posun jednou větou: „Je to úplně jiný gólman.“ A pak vysvětlil proč.
Co přesně otec myslí „úplně jiným gólmanem“
Antonín Kinský starší nepopisuje jen lepší reflexy nebo jistější rozehrávku. Mluví o něčem hůř měřitelném: syn si podle něj užívá cestu, zvládá obrovský tlak velkého klubu, nečte noviny ani komentáře a na sociálních sítích téměř nepůsobí. Tlak nevnímá jako hrozbu, ale jako šanci pomoct klubu i lidem kolem sebe.
Důležitý kontext: nejde o příběh problémového mladíka, kterého Anglie napravila. Slavia ho už při odchodu rámovala jako hráče spojujícího pokoru se sebevědomím a ambicí. Otec sám přiznává, že v Česku mohl někdo jeho nastavení číst jako namyšlenost, ale kdo ho znal, tomu se to nezdálo. Proměna tedy nespočívá v nápravě, spíš v dozrání a zodolnění.
Trenéři, extra minuty a rok bez jistoty
Kinský sám potvrzuje otcův pohled, jen jiným jazykem. V klubovém rozhovoru z 30. června 2026 řekl: „Cítím, že jsem lepší gólman.“ Velký podíl přisoudil brankářským trenérům na Hotspur Way, a konkrétně popsal, co to znamená v praxi.
Po zápasech zůstával na tréninkovém hřišti dalších třicet až čtyřicet minut. Pracoval na kopací technice, na detailech, které se v zápase projeví jednou za deset situací, ale právě ta jedna rozhodne. K tomu každodenní individuální příprava v posilovně a režim, který v rozhovoru pro CzechCrunch popsal jako vědomou volbu disciplíny.
A pak je tu rok, o kterém se mluví méně. Po příchodu v lednu 2025 nebyl Kinský okamžitě jedničkou. Do konce ročníku 2024/25 nasbíral deset zápasů. Dlouhé období bez jistoty minut, přesně ten typ zkoušky, která buď hráče zlomí, nebo přetaví do připravenosti. V jeho případě to druhé.
Jaro 2026: důkaz na hřišti
Viditelný zlom přišel na jaře 2026. Po návratu do ligové sestavy pod trenérem De Zerbim odchytal Kinský každou minutu v závěrečných sedmi ligových duelech sezony. De Zerbi ještě v květnu 2026 veřejně označoval Vicaria za svou jedničku, ale zároveň zvažoval momentální formu obou gólmanů. Hierarchie se posouvala v reálném čase.
Klub reagoval jednoznačně. 30. června 2026 dostal Kinský novou smlouvu. Sportovní ředitel Johan Lange i De Zerbi ho veřejně pochválili. A na startu sezony 2026/27 už Tottenham o Kinském psal jako o svém prvním gólmanovi; v lize nastoupil proti Nottinghamu Forest i Evertonu, zatímco Dubravka šel do brány až v ligovém poháru proti Liverpoolu.
Reprezentace čeká, klub už ne
V září 2026 přišla nominace do seniorského výběru Česka. Paradox: gólman, který je jedničkou klubu Premier League, stále nemá na kontě jediný start za reprezentační áčko. UEFA ho v soupisce Ligy národů vede vedle Matěje Kováře a Lukáše Horníčka. Pozice v národním týmu se teprve bude utvářet.
Ale právě tady se ukazuje, proč je otcův výrok víc než rodičovská hrdost. Kinský starší není jen táta v hledišti, je bývalý profesionální brankář, se kterým syn probírá každé velké rozhodnutí. Když říká „úplně jiný gólman“, má k tomu technickou kompetenci i denní vhled.
Není to magie Premier League
Lákavé je napsat, že Premier League mění lidi. Přesnější je říct, že nejvyšší prostředí umí urychlit zrání hráče, který na to má mentální výbavu. V Kinského případě se sešly tři věci: extrémní tlak velkého klubu, detailní metodika brankářských koučů a jeho vlastní schopnost vytvořit si bublinu bez novin, bez komentářů, bez rozptylování.
Dvacet měsíců. Z průlomového gólmana české ligy na prvního brankáře Tottenhamu s novou smlouvou do roku 2031. Čísla v tabulce to zachytí jen částečně. To, co popisuje otec (klid, odolnost, schopnost přetavit čekání v připravenost), žádná statistika neměří.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle