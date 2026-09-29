Toto jsou nejlepší termály v Česku. Levné, krásné, s úžasným personálem. Nezná je téměř nikdo

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Zimní chlad, únava z práce, bolesti zad. Všechno tohle dokáže smést jediná věc: ponořit se do teplé minerální vody, která vyvěrá z hlubin země a nese v sobě sílu tisíců let. Zatímco většina Čechů míří za termálními lázněmi do Maďarska nebo na Slovensko, tuzemsko nabízí překvapivě bohatou síť léčivých pramenů. Mnohé z nich zůstávají téměř neznámé, přitom jejich účinky na tělo jsou srovnatelné s proslulými zahraničními destinacemi.
Minerální vody rozproudí krevní oběh, uvolní přetížené svaly a nastartují látkovou výměnu. Zároveň fungují jako prevence řady civilizačních obtíží a přinášejí úlevu lidem trpícím kožními problémy – od ekzémů po lupénku. A co víc: české termály nabízejí nejen účinnou terapii, ale i autentický zážitek bez davů turistů a za zlomek ceny zahraničních wellness center.
Nejstarší moravské lázně s unikátní sirnou vodou
Málokdo ví, že nejstarší termální lázně na Moravě se nacházejí ve Velkých Losinách. První písemná zmínka o zdejším léčivém prameni pochází už z roku 1562, což z tohoto místa činí skutečnou historickou perlu. Moderní termální park však s historickými lázněmi sdílí jen polohu – původní venkovní koupaliště z padesátých let minulého století dnes nahradil rozsáhlý komplex s vnitřními i venkovními bazény zasazenými do přírodního parku.
Hlavním pokladem je termální sirná voda z pramene Žerotín, která vyvěrá o teplotě kolem 36 °C a představuje nejbohatší zdroj aktivní síry v celé České republice. Můžete si zde zaplavat, projet se na tobogánech, nechat se unášet po divoké řece nebo se prohřát v saunovém světě. Areál vyhovuje rodinám s dětmi i těm, kdo hledají tichý odpočinek v objetí přírody.
Severočeské poklady: od Porta Bohemica po Benešov
Severní Čechy překvapí pestrostí teplých pramenů. V malebném údolí Porta Bohemica nedaleko Ústí nad Labem leží termální koupaliště Brná, kde voda vyvěrá z hloubky přes 320 metrů. Rekreační bazén s tobogánem nabízí koupání pod širým nebem, sportoviště pro plážový volejbal a nedávno zmodernizované zázemí.
Kdo dává přednost komornějšímu prostředí, ocení Benešov nad Ploučnicí. Zdejší termální koupaliště disponuje vodou bohatou na železo s průměrnou teplotou 26 °C. Jde o ideální místo pro ty, kteří se chtějí vyhnout přelidněným atrakcím a užít si klidné plavání v hlavním bazénu doplněné volejbalem nebo nohejbalem.
Dlouhou historií vynikají Lázně Teplice, kde se tradice potkává se současnou péčí o tělo. V historickém lázeňském domě Beethoven funguje Thermalium, rozsáhlý komplex napájený stoprocentní termální vodou. Pramen Pravřídlo vyvěrá o přirozené teplotě 42 °C z jímací šachty hluboké přibližně 50 metrů, přičemž samotná voda se v podzemním vulkanickém masivu formuje a obohacuje o minerály po dobu neuvěřitelných 18 000 let. Návštěvníci zde najdou velké rehabilitační a relaxační bazény, saunové rituály i cílené procedury zaměřené na regeneraci pohybového aparátu.
Jižní Morava: termály s výhledem na Pálavské vrchy
Milovníci vodních radovánek obvykle míří na jižní Moravu. Na břehu Novomlýnských nádrží s výhledem na Pálavské vrchy funguje Aqualand Moravia. Tento areál staví na spojení termálních bazénů, rozsáhlé kryté i venkovní zóny, pestrého saunového světa a tobogánů včetně nových velkokapacitních skluzavek.
Kousek odtud se nachází klidnější alternativa – hotel Termal Mušov. Jeho bazén nabízí vodu o teplotě 34 až 36 °C s vysokým obsahem minerálů a síry, která se hodí k terapeutickým koupelím. Nabídku doplňují balneoprocedury a sauny, což z Mušova činí perfektní útočiště pro ty, kdo hledají léčbu i relaxaci v jednom balení.
Východní Morava a její horská zákoutí nezůstávají pozadu. Ve valašských kopcích láká Wellness Horal, který je součástí resortu ve Velkých Karlovicích. Bazény jsou celoročně vyhřívané na příjemných 36 °C a čerpají minerální vodu ze stometrového vrtu. Koupání s výhledem na okolní zalesněné svahy můžete spojit s návštěvou saun nebo chůzí po Kneippově chodníku, která podpoří prokrvení nohou a posílí imunitu.
Hory a čistý vzduch: Jeseníky i Krkonoše
Hory přinášejí spojení čistého vzduchu a termálních koupelí také v Jeseníkách. V horském údolí leží Karlova Studánka, známá svým zaměřením na dýchací cesty. V tamním rehabilitačním wellness bazénu se využívají moderní metody hydroterapie a termoterapie, což ocení každý, kdo hledá klidné ozdravné prostředí bez velkého ruchu.
V Krkonoších zase stojí za návštěvu Janské Lázně, kde minerální prameny napájejí vodní plochy vybavené perličkovými lůžky, vířivkami a clonami. Zázemí doplňují finské sauny a venkovní sluneční terasa s panoramatickými výhledy na horské hřebeny. Ideální kombinace pro ty, kdo chtějí po náročné túře uvolnit unavené nohy a zároveň si užít horskou atmosféru.
Seznam pestrých možností uzavírá Aquapark Děčín. Moderní areál využívá termální vodu celoročně, a to v kryté hale i ve venkovních bazénech. Kromě plavání a prohřátí nabízí také zázemí pro suchozemské sporty – od streetballu po plážový volejbal.
Domácí termální areály ukazují, že kvalitní odpočinek i účinná balneoterapie jsou snadno dostupné doslova za rohem. Ať už vyrazíte do tichého lázeňského domu, horského wellness bazénu nebo do rozsáhlého aquaparku, tuzemské minerální prameny mají co nabídnout po celý rok. A co víc: většina z nich zůstává téměř neznámá, takže si užijete klid, jaký v zahraničních wellness centrech už dávno nenajdete.
Zdroje článku: kupi.cz, poznatsvet.cz, kudyznudy.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová