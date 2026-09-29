Legendě světového fotbalu je 54 a u lavičky Francie běhá jako za starých časů. Oslava v Belgii pobavila celý světPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Legendě světového fotbalu je 54 a u lavičky Francie běhá jako za starých časů. Oslava v Belgii pobavila celý svět
Matěj Šín z hostování v ADO Den Haag sleduje každý zápas Baníku. Ostravský klub je po devíti kolech...
Sparta prohrála doma podruhé v řadě, tentokrát s týmem, který poprvé vystřelil na branku až ve 25. minutě....
Denia na tiskové konferenci odmítal potvrdit jedinou změnu v sestavě. Pak hráči vyběhli na trávník a...
Anglický trenér Thomas Tuchel den před zápasem v Praze otevřeně popsal, proč pro něj český tým pod novým...
Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...Všechny články tohoto autora →
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