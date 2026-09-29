K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář

Profilová fotografie, portrét na školním webu nebo snímek z dovolené. I takový materiál může posloužit k vytvoření sexuálního deepfaku: uměle vytvořeného či upraveného obrazu, který využívá podobu konkrétního člověka a budí dojem, že zachycuje skutečnost. Obětí se tedy může stát i někdo, kdo žádnou intimní fotografii nikdy nepořídil ani nikomu neposlal. Na případy zneužití aplikací, které digitálně upravují fotografie do podoby nahých snímků, upozornila také Policie ČR.
Právě to je na těchto snímcích zrádné. Okolí nemusí hned poznat, že jde o podvrh, a člověk, jehož tvář byla zneužita, musí vysvětlovat situaci, kterou sám nezpůsobil. Může čelit posměchu spolužáků, nedůvěře blízkých nebo obavám, že materiál uvidí kolegové. Pokud mu někdo hrozí zveřejněním a žádá peníze či další fotografie, přidává se k ponížení také nátlak.
Proč snímek neposílat ani „jen kamarádovi“
Každé přeposlání rozšiřuje okruh lidí, kteří materiál viděli a mohou si jej uložit. Smazání původního příspěvku pak nemusí odstranit kopie ze zpráv a uzavřených skupin. Kdo na takový obsah narazí, měl by jej dál nešířit, nahlásit jej na platformě a dát dotčenému člověku vědět citlivě, bez přikládání snímku do dalších konverzací.
Odpovědnost neleží na člověku, který zveřejnil obyčejnou fotografii. Kontrola soukromí účtu může omezit dostupnost některých snímků, ale sama o sobě zneužití podoby nezaručeně zabrání.
Co udělat, když deepfake objevíte
Nejdříve si uchovejte důkazy, aby nezmizely spolu s příspěvkem. Poznamenejte si odkaz na konkrétní obsah, název a adresu profilu, datum a čas nálezu. Pořiďte snímky obrazovky příspěvku i související komunikace, včetně případných výhrůžek. Záznamy uchovejte v původní podobě a nepřeposílejte intimní materiál známým jako „důkaz“. Zvlášť u obsahu zobrazujícího dítě je vhodné řešit věc přímo s policií a obsah dále neukládat ani nerozesílat nad rámec jejího pokynu.
Poté využijte nahlášení na dané platformě a požádejte o odstranění. Máte-li podezření na trestný čin, obraťte se na Policii ČR; oznámení lze podat na kterékoliv služebně. Policejní návod doporučuje důkazy zajistit před žádostí o odstranění a uvádí mimo jiné snímky obrazovky a odkazy.
Jak se na věc dívá zákon
Český trestní zákoník obsahuje od 1. ledna 2026 v § 191a trestný čin „zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření“. Ustanovení zahrnuje výrobu i vyjmenované způsoby nakládání s pornografickým dílem, které zobrazuje nebo využívá osobu bez jejího souhlasu; základní sazba stanoví až dva roky odnětí svobody. To ovšem neznamená, že každý upravený snímek automaticky naplní právě tuto skutkovou podstatu. Rozhodují konkrétní okolnosti a povaha materiálu.
Evropský AI Act v článku 50 ukládá při použití systému AI k vytvoření či úpravě deepfaku povinnost sdělit, že obsah vznikl nebo byl změněn uměle. Toto ustanovení se podle aktuálního znění použije od 2. srpna 2026. Povinnost označení však sama nezabrání tomu, aby někdo obsah vytvořil či šířil bez souhlasu dotčené osoby.