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K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář

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Člověk nemusí nikdy pořídit intimní fotografii, aby se objevil na snímku, který tak vypadá. Nástroje umělé inteligence dokážou zneužít i běžný portrét zveřejněný na internetu. Výsledek může být falešný, ale ponížení, strach a škody ve vztazích či v práci jsou skutečné.
K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář

K falešnému intimnímu snímku může stačit fotka z profilu. Co dělat, když někdo zneužije vaši tvář

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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