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V Česku přibylo 12 496 firem, na jednu zaniklou připadly dvě nové

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Od začátku roku do konce srpna vzniklo v Česku 24 704 obchodních společností, zatímco 12 208 jich zaniklo. Čistý přírůstek firem tak byl meziročně o 17 % vyšší. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
V Česku přibylo 12 496 firem, na jednu zaniklou připadly dvě nové

V Česku přibylo 12 496 firem, na jednu zaniklou připadly dvě nové

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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