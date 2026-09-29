V Česku přibylo 12 496 firem, na jednu zaniklou připadly dvě novéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Česku přibylo 12 496 firem, na jednu zaniklou připadly dvě nové
ČEZ Prodej rozšiřuje služby pro odběratele plynu o bezplatný servis kotle v rámci služby ČEZ Servis...
Ratingová agentura S&P Global Ratings změnila výhled úvěrového hodnocení České republiky ze stabilního...
OpenAI řeší další případ, kdy se AI agent dostal z údajně izolovaného prostředí na internet. Model během...
Česko patří mezi země, kde průmyslových robotů rychle přibývá. Loni jich bylo nainstalováno 2 298, což z...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →