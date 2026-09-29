Česká stopa v NHL vysychá, na soupiskách zbývá pouhých 15 hráčů. Dva z nich ale patří mezi absolutní elitu ligy

Číslo samo o sobě vypadá jako statistická drobnost. Jenže za ním stojí dvacet let plynulého sestupu, který z české hokejové velmoci udělal v zámoří menšinovou národnost. Na soupiskách k 7. říjnu 2025 figurovalo 12 českých hráčů v poli a 7 brankářů, bez zraněných a hráčů mimo soupisku. Metodika je přísná, a proto se v různých zdrojích objevují i nižší odhady. Česká střední třída v NHL prakticky zmizela. Co zůstalo, je úzká špička, a ta září.
Dvě stovky, které drží českou vlajku
Martin Nečas a David Pastrňák odehráli sezonu 2025/26 tak, že by se za ni nemusel stydět žádný hokejista na planetě. Oba dosáhli hranice 100 bodů v základní části. Nečas nasbíral 38 gólů a 62 asistencí a skončil šestý v celkové produktivitě NHL. Pastrňák, s 29 góly a 71 asistencemi, sedmý. Dva Češi v první desítce nejproduktivnějších hráčů třicetitýmové ligy, to je výsledek, který nemá v současném evropském hokeji obdobu.
Problém je pod nimi. Zatímco Nečas s Pastrňákem soupeří s McDavidem a Kučerovem, zbytek české výpravy tvoří převážně rotační hráči a brankáři bez stabilní jedničkovské role. Česko má superhvězdy. Nemá ale armádu.
Dvacet let úbytku v číslech
Dlouhodobý trend je nemilosrdný:
|Sezona
|Počet Čechů v NHL
|2005/06
|65
|2015/16
|38
|2024/25 (zahajovací den)
|22
|2025/26 (zahajovací den)
|19
Za dvacet let se české zastoupení smrsklo na necelou třetinu. Za posledních deset let na polovinu. A meziroční pokles z 22 na 19 ukazuje, že křivka stále klesá.
Pro srovnání: na soupiskách k zahájení sezony 2025/26 mělo Švédsko 72 hráčů, Rusko 56 a Finsko 39. Česko se se svými 19 jmény ocitlo za všemi tradičními evropskými rivaly, a jen o 14 míst nad Slovenskem, které mělo pět zástupců. Před generací by takové srovnání znělo absurdně.
Proč reprezentace přesto funguje
Český olympijický kádr pro zimní hry 2026 zahrnoval 21 hráčů se zkušeností z NHL. Jak je to možné, když jich na soupiskách bylo devatenáct? Jednoduše: řada bývalých zámorních hokejistů (Červenka, Sedlák, Kundrátek, Kempný) hraje v Evropě, ale mezinárodní kvalitu si drží. Reprezentace tak stojí na kombinaci úzké NHL elity a širokého evropského jádra s NHL minulostí. Funguje to. Zlatá medaile z mistrovství světa 2024 je důkazem.
Jenže tento model má expiraci. Až současná generace evropských veteránů skončí, bude záležet na tom, kolik mladých Čechů si v NHL vybojuje pevné místo. A právě tady se rozhoduje o budoucnosti.
Přísun talentů není mrtvý, jen úzký
Draftová čísla naznačují, že český hokej úplně ze skautovských radarů nezmizel. V roce 2023 bylo draftováno 7 Čechů, v roce 2025 už 11 a na draftu 2026 dokonce 13. V evropském žebříčku NHL Central Scouting pro draft 2026 figurovalo 15 českých jmen.
Český svaz zároveň reaguje na systémové úrovni: zavedení kategorie U16, snazší hostování pro hráče od 15 do 20 let, ochrana talentů v mládežnických soutěžích. Do Týdnů hokeje se v uplynulém období zapojilo téměř 7 000 dětí a 2 390 se nově registrovalo, druhý nejsilnější ročník v historii. Zájem dole tedy neklesá. Otázka je, kolik z těch dětí jednou projde sítem až na NHL soupisku.
Co z toho plyne
Česká stopa v NHL nevysychá shora. Vysychá uprostřed. Nečas a Pastrňák dokazují, že český hokej umí vyprodukovat absolutní světovou špičku, jenže za nimi zeje mezera, kterou dřív vyplňovalo třicet, čtyřicet solidních profesionálů. Přísun draftovaných hráčů se po slabších letech znovu plní. Jestli se z něj ale zrodí noví pevní hráči NHL, nebo jen další jména na farmách, to ukáže příštích pět let.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka