Hokejová Sparta doma vyhořela s Karlovými Vary. Chlapík se po další porážce pustil do týmu

Pondělní večer v O2 areně měl být pro 13 424 diváků rutinou, domácí favorit proti týmu, který ještě před pár lety bojoval o záchranu. Místo toho se Sparta podruhé za sebou na vlastním ledě nedokázala prosadit a její kapitán po závěrečné siréně mluvil tak ostře, jak se to od lídra čeká jen ve chvílích, kdy diplomacie přestává stačit. „Takhle doma hrát nejde,“ řekl Chlapík. A nebyla to fráze pro kameru. Byl to veřejný vzkaz kabině, že opakování stejných chyb přestává být náhoda.
Zápas, který Sparta vyhrála ve všem kromě výsledku
Čísla z oficiální zápasové karty vypadají jako statistika vítěze. Dvacet sedm střel proti třinácti. Dvě přesilovky. Několik samostatných úniků Matěje Blümela. Tyč. Dorážky, které skončily centimetry od brankové čáry. Jenže na ukazateli skóre svítila po šedesáti minutách jediná cifra, a patřila hostům.
Ondřej Beránek ve 25. minutě tečoval nahození Davida Šťastného a karlovarský gól zůstal jedinou brankou večera. Na druhé straně Dominik Frodl předvedl 27 zákroků a zapsal si první nulu sezony. Po čtyřech startech měl na kontě pouhé tři inkasované góly a úspěšnost zásahů 97,56 %. Sám po zápase přiznal, že Sparta měla „asi šest tutovek“, ale zdůraznil, jak mu spoluhráči pomohli bloky a disciplínou v obranném pásmu.
Paradoxně nejnebezpečněji vypadala Sparta v oslabení. Brejky Blümela, Hyky, Najmana i Sekáče přicházely ve čtyřech proti pěti s větším tahem než v přesilovkách, které působily sterilně a bez nápadu. To je detail, který leccos vypovídá o tom, kde se ztratila přímočarost.
Chlapíkova slova: žádná diplomacie
Kapitán po zápase nechodil kolem horké kaše. Na klubovém webu řekl, že výkon byl „podobný jako minulý zápas proti Boleslavi“, že nasazení bylo „málo“ a že tým se „podruhé za sebou doma díval, co kdo udělá“. Vyzval k návratu „ke kořenům“ a k tomu, aby mužstvo začalo „od píky, makat a dělat jednoduchý věci“.
Nejmenoval viníky. Držel kritiku v rovině kolektivní odpovědnosti, ale její ostrost byla zřejmá. Když kapitán extraligového celku veřejně řekne, že jeho spoluhráči čekají na individuální řešení místo toho, aby hráli jako tým, není to pozápasová formalita. Je to signál, že problém vidí i uvnitř šatny.
Chlapík přitom není typ, který by se do této role dostal náhodou. Když ho Sparta v září 2025 jmenovala kapitánem, sám říkal, že chce do týmu dostat „sparťanské DNA“ a že „nemá problém říct, co si myslí“. Teď ta slova naplnil. A na otázku, zda se nebojí reakce kabiny, odpověděl stručně: tým je dost zkušený, „aby se v tom nikdo nevrtal“.
Dva zápasy, dva různé problémy, jeden společný jmenovatel
Porážka s Karlovými Vary nebyla kopií prohry 3:5 s Mladou Boleslaví z 22. září. Proti Boleslavi Sparta dovolila pět gólů z 23 střel, trenér Pavel Augusta mluvil o „neakceptovatelné“ první polovině utkání, v níž byl jeho tým přepracovaný v soubojích. Proti Varům inkasovala jedinkrát z třinácti ran, ale sama nedala nic.
Jiný průběh, jiný typ selhání, a přesto se v obou zápasech opakoval stejný motiv: malá ochota hrát jednoduše, nedostatečný důraz do předbrankového prostoru a čekání na to, až někdo vytáhne individuální kouzlo. Právě tohle Chlapík pojmenoval. A právě proto jeho slova rezonují víc než běžná pozápasová sebekritika.
Augusta po zápase s Vary řekl, že „velké změny dělat nebudeme“, maximálně „malinko zamícháme se sestavou“. Hlavní práce podle něj musí být na mentálním nastavení hráčů. Jiří Sekáč doplnil, že tým prošel výraznou letní obměnou a potřebuje čas na sehrání, ale zároveň varoval, že právě jeden až tři body mohou na konci sezony chybět k elitní čtyřce.
Karlovy Vary nepřijely jako oběť
Bylo by snadné číst výsledek jako senzaci. Jenže Karlovy Vary do Prahy přijely po výhře 5:1 nad Motorem, s vědomím dobré bilance v O2 areně a s brankářem v životní formě. Po pondělní výhře poskočily na čtvrté místo s devíti body a Hokej.cz je v tu chvíli popisoval jako tým s nejnepropustnější defenzivou v lize. A to všechno bez ofenzivního tahouna Nicka Jonese, který v sestavě chyběl.
Frodl po zápase zářil. „V O2 areně se mi plní dětský sen,“ řekl karlovarský brankář, pro kterého nula na Spartě znamenala víc než jen tři body do tabulky. Pro Spartu to ale znamenalo pád na sedmé místo se sedmi body z pěti zápasů, a zhořklý jubilejní 500. extraligový start Michala Řepíka.
Co bude dál
Sparta nemá čas na dlouhé přemítání. Už v úterý 29. září ji čeká zápas v Hradci Králové, který byl po pátém kole devátý se šesti body, přímý tabulkový soused. Pak hned 1. října domácí předehrávka s Motorem. Dva zápasy za tři dny, v nichž se ukáže, jestli Chlapíkova slova probudila kabinu, nebo jen prošuměla pozápasovou mixzónou.
Sedm bodů z pěti kol není katastrofa. Ale dvě domácí nuly za sebou, jednou pět inkasovaných, podruhé nula vstřelených, jsou pro tým s ambicemi Sparty vzorec, který se musí zlomit dřív, než se z něj stane návyk.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl