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Hokejová Sparta doma vyhořela s Karlovými Vary. Chlapík se po další porážce pustil do týmu

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Sparta prohrála doma s Karlovými Vary 0:1, přestože soupeře přestřílela 27:13. Kapitán Filip Chlapík po zápase otevřeně pojmenoval, co v kabině nefunguje.
Hokejová Sparta doma vyhořela s Karlovými Vary. Chlapík se po další porážce pustil do týmu

Hokejová Sparta doma vyhořela s Karlovými Vary. Chlapík se po další porážce pustil do týmu

Zdroj: HC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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