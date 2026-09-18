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Honor představil MagicOS 11 postavený na Androidu 17: Kompletní seznam podporovaných zařízení

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Tentokrát jsme se nedočkali nějakého velkého závodu, která společnost jako první vypustí aktualizaci na systém Android 17. Postupně se začíná nová verze objevovat a některé...
Honor představil MagicOS 11 postavený na Androidu 17: Kompletní seznam podporovaných zařízení

Honor představil MagicOS 11 postavený na Androidu 17: Kompletní seznam podporovaných zařízení

Zdroj: Honor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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