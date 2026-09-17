Google ladí Android 17: První čtvrtletní aktualizace přináší grafické úpravy i další vylepšeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google ladí Android 17: První čtvrtletní aktualizace přináší grafické úpravy i další vylepšení
Žádný software není dokonalý, zejména ve své první verzi. Týká se to i novinky iOS 27. Apple aktuálně již...
Spekulace z posledních týdnů kolem novinky s názvem Pad Ultra od firmy iQOO začínají konečně dostávat první...
Xiaomi uvedlo novou řadu Redmi Note 17 a nám se v předstihu dostal do redakce model Redmi Note 17 Pro a tak...
Některé novinky i Apple představuje bez nějakého oznámení nebo upozornění. Jednoduše je zařazuje do své...
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