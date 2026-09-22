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Ulice: Matouš se rozhodne být upřímný, což skončí pláčem

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Dnešní Ulice přinese konec platonické lásky. Matouš už má dost nadbíhání a rozhodne se to řešit. Žofka tímto považuje i svou cestu k Matoušovi za uzavřenou.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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