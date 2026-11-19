Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem nedávno oznámil, že se motory V8 mají vrátit do formule 1, potenciálně už v roce 2030. Oznámení se nejprve objevilo na sociálních sítích FIA, přibližně po půl hodině ale bylo odstraněno.
Ben Sulayem následně svůj záměr zopakoval na osobním účtu. „Lidé promluvili. Poslechli jsme je. V8. Již brzy.“
Přesný termín ani technické detaily zatím nejsou jasné, možnost návratu osmiválcových motorů ale představuje významný krok směrem k dlouhodobému přání Maxe Verstappena, který opakovaně vyjadřoval svou náklonnost k tradičnějším pohonným jednotkám formule 1.
Před Velkou cenou Las Vegas byl jezdec Red Bullu dotázán, zda by ho případný návrat motorů V8 mohl přesvědčit k prodloužení kariéry ve formuli 1.
„Rozhodně je to lepší, ale teď vám nedokážu říct, co budu dělat po roce 2030. Pro samotný sport je to ale dobrá volba,“ vysvětlil Nizozemec.
Verstappen popsal svá ideální pravidla pro motory formule 1
Na otázku, zda by navrhovaná pravidla pro V8 přesně odpovídala jeho představám, pokud by mohl technické předpisy vytvořit sám, Verstappen odpověděl jednoznačně.
„Ne. Ale je to také proto, že byste pak na některých okruzích možná nemohli závodit, protože by to bylo příliš hlasité. Kdyby to bylo na mně, turbo bych samozřejmě odstranil. Možná by se dalo použít jako nějaký push-to-pass, ale nechtěl bych příliš velký podíl baterie.“
Verstappen ale zároveň uznal, že odstranění některých současných prvků pohonné jednotky by přineslo další komplikace, především v oblasti spotřeby paliva.
„Na některých okruzích byste nemohli závodit. Bez turba samozřejmě výrazně vzroste spotřeba paliva, takže byste potřebovali větší nádrž, pokud byste nechtěli znovu zavádět tankování během závodů. Proto samozřejmě chápu, proč chcete turbo zachovat.“
Když přišla řeč na zvuk jeho ideálního motoru formule 1, Verstappen zašel ještě dál a přiznal, že bez praktických omezení by preferoval návrat desetiválců.
„Kdyby to bylo úplně na mně, samozřejmě bychom se vrátili k V10 nebo něčemu podobnému. Zní to ještě lépe, ale vím, že to není realistické.“ Přesto je Nizozemec možností návratu motorů V8 povzbuzen.
„Tohle je dobré. Rozhodně je to krok správným směrem. Ale znovu, zatím to není potvrzené, takže předpokládám, že se ještě musí na několika věcech dohodnout.“
Verstappen věří, že F1 jezdcům naslouchá
Dostal také otázku, zda diskuze o návratu osmiválcových motorů společně se snahou snížit hmotnost monopostů naznačují, že vedení sportu více naslouchá zpětné vazbě od jezdců. Podle něj mohly názory pilotů k debatě přispět, zároveň si ale vedení formule 1 pravděpodobně samo uvědomilo nedostatky současného směřování.
„Pravděpodobně je to kombinace toho, že možná naslouchají našim radám, ale zároveň si uvědomují, že to, co máme teď, není to, co chtějí. Takže je to nejspíš kombinace obojího.“