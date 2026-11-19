Oscar Piastri vysvětlil, proč se se svým managementem vedeným Markem a Ann Webberovými po vzájemné dohodě rozešel. Podle Australana nastal vhodný okamžik, aby se obě strany vydaly vlastní cestou. Rozhodnutí bylo oznámeno po Velké ceně São Paula a ukončilo spolupráci, která začala v roce 2019 a pomohla Piastrimu zajistit debut ve formuli 1 s McLarenem v roce 2023.
Piastri před závodním víkendem v Las Vegas ocenil přínos Marka a Ann Webberových pro svou kariéru a vysvětlil, že obě strany dospěly do bodu, kdy jim připadalo správné pokračovat odděleně.
„Dostali jsme se v naší spolupráci do fáze, kdy pro nás bylo lepší vydat se každý vlastní cestou,“ uvedl. „Mark a Ann pro mou kariéru udělali obrovské množství práce. Pomohli mi dostat se tam, kde jsem dnes, a starali se také o všechno v zákulisí, co lidé běžně vůbec nevidí. Měl jsem pocit, že nastal správný čas na něco nového.“
Webberovi už během sezóny 2026 omezili svou přítomnost přímo na závodních víkendech. Větší roli v Piastriho nejbližším týmu začali zastávat jeho bývalý závodní inženýr z týmu PREMA Pedro Matos a mentální koučka Emma Murray. Na otázku, zda by mu jiná struktura managementu mohla pomoci také po sportovní stránce, Piastri znovu zdůraznil, jak důležitou roli hráli Webberovi v jeho juniorské kariéře i během prvních čtyř sezón ve formuli 1.
„Mark sehrál v mé kariéře obrovskou roli, stejně jako Ann. Pomohli mi na konci juniorské kariéry, připravili mě na formuli 1 a provedli mě prvními několika lety. Jejich vliv na mou kariéru byl obrovský a myslím, že teď nastal správný čas, abychom se oba vydali za novými dobrodružstvími.“
„Myslím, že mít kolem sebe správnou strukturu je velmi důležité. Už letos to vypadalo trochu jinak a pravděpodobně to zase bude trochu jiné i v budoucnu. Ale sehráli velkou roli v tom, kde se moje kariéra dnes nachází, takže jsem jim za všechno, co udělali, opravdu velmi vděčný.“
Piastriho v Las Vegas čeká posun o deset míst
Zatímco mimo trať Piastri vstupuje do nové kapitoly, jeho bezprostřední pozornost se soustředí na poslední tři závody sezóny 2026, počínaje náročným víkendem v Las Vegas. Jezdce McLarenu čeká trest deseti míst na startovním roštu poté, co nasadil nový spalovací motor. Tým zároveň přivezl další aerodynamická vylepšení včetně nové podlahy.
„Las Vegas je vždycky unikátní víkend i událost,“ řekl Australan na otázku, jak hodlá k závodu přistoupit.
„Bez ohledu na to, kde se kvalifikujeme, budeme startovat o něco víc vzadu, takže se prostě snažíme maximalizovat to, co můžeme. Nevíme přesně, kde se budeme nacházet. Doufám, že nový motor trochu pomůže, ale samozřejmě budeme mít několik pozic, které budeme muset získat zpět.“
Navzdory několika frustrujícím výsledkům z posledních závodů Piastri věří, že se jeho pocit za volantem MCL40 zlepšil, především v Malajsii, Singapuru, Baku a Brazílii. Australan jako pozitivní signál vyzdvihl zejména závodní tempo na Interlagosu, i když mu výsledek kvalifikace zabránil potenciál vozu plně využít.
„Měl jsem pocit, že v Malajsii, Singapuru a Baku, a potom také v Brazílii, nebyly výsledky vždycky takové, jaké mohly být, ale pocit z auta se rozhodně zlepšil. V Brazílii byla škoda kvalifikace, protože tempo, které jsem měl v neděli, bylo nejsilnější za poměrně dlouhou dobu.“
„To je hlavní pozitivum. Teď už jde jen o to dokázat ten potenciál proměnit ve výsledky.“