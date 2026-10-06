Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla

Stade de France v pondělí 5. října dlouho sledovalo zápas, který Francii nevycházel. Její hráči stříleli, kombinovali a obléhali belgické vápno, přesto na tabuli svítilo 0:1. Pak přišla 77. minuta a s ní obrat, jaký se v reprezentačním fotbale vidí málokdy. Désiré Doué vyrovnal, Rayan Cherki otočil skóre a Michael Olise přidal ještě dva góly. Všichni francouzští střelci přišli do hry z lavičky. Podle nás nejde o náhodný belgický kolaps. Zinedine Zidane ukázal, jak široký kádr má k dispozici, a rozhodl zápas střídáním.
Sedmdesát šest minut marnosti
Belgie šla do vedení v 35. minutě. Roméo Lavia našel Dodiho Lukébakia a ten nedal brankáři šanci. Od té chvíle se hrálo převážně na jednu branku, jenže francouzský tlak neměl koncovku. Eurosport v 75. minutě napočítal 19 francouzských střel, na branku z nich mířily jen čtyři. Belgie přitom vedla.
Hosté se stáhli do nízkého bloku a odolávali. Podle statistik Sky Sports Belgičané zblokovali devět střel a 33krát odvrátili míč z nebezpečného prostoru. Francie držela míč 66,5 % času, vystřelila celkem 23krát a ve vápně soupeře se míče dotkla 76krát. Belgie ve francouzském vápně jen osmkrát. Taková čísla obvykle vedou k jasnému vítězství. Tady k němu vedla až v poslední čtvrthodině.
Belgii přitom chyběli dva klíčoví muži. Kevin De Bruyne i kapitán Youri Tielemans pykali za nasbírané karty. Právě De Bruyne v předchozím zápase proti Turecku vstřelil dva góly. I tak belgický blok dlouho držel.
Čtrnáct minut, které otočily zápas
Zlom přišel ze střídačky. Do hry postupně naskočili Doué, Cherki a Olise. Výsledek se dá přehledně zapsat:
|Minuta
|Střelec
|Skóre
|Příprava
|35.
|Lukébakio
|0:1
|Lavia
|77.
|Doué
|1:1
|bez asistence
|81.
|Cherki
|2:1
|Olise
|88.
|Olise
|3:1
|Doué
|90.+1
|Olise
|4:1
|Doué
Tabulka ukazuje víc než jména střelců. Náhradníci si góly navzájem připravovali. Olise centroval na Cherkiho, Doué naservíroval oba Oliseho zásahy. Trojice, která v základní sestavě nebyla, se v ofenzivě propojila lépe než hráči, kteří začínali.
Mezi góly uplynuly čtyři minuty, potom sedm a nakonec tři. Belgie po vyrovnání nestihla znovu postavit obranu. Únava, šok ze ztraceného vedení a hlavně kvalita čerstvých hráčů ji rozložily. Eurosport mluvil o „pětihvězdičkovém koučinku“. Pro Zidana šlo navíc podle TNT Sports o první domácí výhru na francouzské lavičce.
Rekord to není. Nejgólovějším zápasem v historii Ligy národů zůstává semifinále mezi Španělskem a Francií (5:4) z roku 2025. Čtyři góly od 77. minuty, všechny od střídajících hráčů, ale patří k nejdramatičtějším závěrům, jaké soutěž zažila.
Proč Zidane tolik střídal
Liga národů 2026/27 začala prodlouženým reprezentačním oknem od 24. září do 6. října. Týmy v něm odehrály čtyři zápasy rychle po sobě. Francie vyhrála 1:0 v Turecku, o tři dny později 1:0 v Bruselu po pozdní individuální akci Oliseho a 2. října doma remizovala 1:1 s Itálií.
Proti Belgii navíc chyběli suspendovaní Matteo Guendouzi a Dayot Upamecano a zraněný Warren Zaïre-Emery. Zidane rozsáhlou rotaci veřejně nevysvětlil. Dá se ale předpokládat, že šlo o kombinaci únavy, absencí a záměrné zkoušky šířky kádru. Ta zkouška dopadla nad očekávání. Francie má ve druhém sledu hráče, kteří umějí rozhodnout zápas proti jednomu z nejsilnějších týmů Evropy.
Tabulka: Francie vede, ale hotovo ještě není
Po čtvrtém kole vypadá skupina A1 podle výsledků UEFA takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Skóre
|1.
|Francie
|10
|7:2
|2.
|Itálie
|7
|8:5
|3.
|Belgie
|6
|6:5
|4.
|Turecko
|0
|2:11
Porážka by přitom Francii poslala dolů. Belgie by ji přeskočila a Itálie by ji po výhře nad Tureckem dotáhla. Místo toho má Francie tříbodový náskok.
Do čtvrtfinále postupují první dva týmy každé skupiny Ligy A. Francie má postup na dosah, matematicky jistý ale ještě není. Pokud by 12. listopadu prohrála v Itálii a 15. listopadu doma s Tureckem a Belgie zvládla oba své zápasy, mohla by Francie skončit třetí. Klíčový může být duel Belgie s Itálií v posledním kole. Třetí tým čtvrtfinále mine a podle celkového pořadí se rozhodne, zda zůstane v Lize A, nebo půjde do baráže.
Česko zatím bez bodu, Memić slavil
Česká reprezentace hraje ve stejné Lize A, ale ve skupině A3 se Španělskem, Anglií a Chorvatskem. Po třech zápasech nemá bod: doma prohrála s Chorvatskem 1:2 a s Anglií 0:2, ve Španělsku podlehla 1:3. Zatímco Francie mezi elitou vede, Česko se dívá spíš ke dnu tabulky. V úterý 6. října ho čekala odveta v Anglii.
Českou stopu měl i pondělní večer. Plzeňský záložník Amar Memić nastoupil za Bosnu a Hercegovinu proti Polsku v základní sestavě a odehrál celých 90 minut. Bosna vyhrála 1:0, rozhodl Ivan Bašić z penalty v 84. minutě.
Belgie odjížděla z Paříže s pocitem, že udělala skoro všechno správně. Sedmdesát šest minut bránila, nakonec ale nestačila na hráče, kteří zápas začali na lavičce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle