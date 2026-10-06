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Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla

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Francie doma ztrácela s Belgií 0:1 až do 77. minuty. Pak tři střídající hráči během čtrnácti minut otočili zápas na 4:1.
Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla

Francie prohrávala ještě čtvrt hodiny před koncem. Pak přišel obrat, jaký Liga národů dlouho neviděla

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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