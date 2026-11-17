Experiment při sázení stromů: Influencerka s matkou v Jihlavě testovaly ochotu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Experiment při sázení stromů: Influencerka s matkou v Jihlavě testovaly ochotuZdroj: poskytla Iva Víravová
Článek byl publikován 17.11.2026 17:00
Až na čtyři roky může jít do vězení dvaatřicetiletý cizinec, který ve stejný den řádil v Jihlavě a v...
Celkem 18 chlapců ve Žďáru nad Sázavou je umístěno v odloučeném pracovišti Výchovného ústavu Velké...
Dnes si připomínáme události, které se staly v roce 1989, tedy přesně před 37 lety. Takzvaná sametová...
S padajícím listím na nás mohou dolehnout podzimní chmury, ale v nitru už nám probleskuje obraz Vánoc. A...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Bude i zabijačka. V Telči připravili pestrý sváteční program a nové osvětlení
- Recidivista se v Jihlavě vloupal do automyčky, zasahující policistku napadl
- Plot, branka i síť. Chlapci z výchovného ústavu ve Žďáře potřebují nové hřiště
- Vzpomínky na 17. listopadu 1989? Revoluční plamen se v Jihlavě rozhořel později