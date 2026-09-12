Důchod přiznaný v roce 2027 se bude počítat jinak: Jedno důležité procento klesne z 99 na 98 %

Změna se týká nově přiznávaných důchodů a navazuje na pravidla, která začala platit v roce 2026. Při stanovení výpočtového základu se do první redukční hranice u důchodů přiznaných v roce 2026 započítává 99 procent osobního vyměřovacího základu. V roce 2027 už to bude pouze 98 procent. Nejde přitom o jednorázový zásah. Reforma počítá s postupným snižováním každý rok až na 90 procent u důchodů přiznaných v roce 2035 a později. Část příjmů mezi první a druhou redukční hranicí se nadále započítává z 26 procent.
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Změní se také částka za každý rok pojištění
Současně se upravuje druhý parametr, který má na výši nového důchodu přímý vliv. Za každý celý rok důchodového pojištění se u penze přiznané v roce 2026 započítává 1,495 procenta výpočtového základu. U důchodu přiznaného v roce 2027 už půjde o 1,490 procenta. Také zde bude pokles pokračovat postupně až na 1,450 procenta u penzí přiznaných od roku 2035. Člověk se 45 lety pojištění tak bude mít podle sazby roku 2026 před dalšími úpravami započteno 67,275 procenta výpočtového základu, zatímco při sazbě roku 2027 to bude 67,05 procenta.
Typickou situaci může řešit například člověk, který dosáhne důchodového věku ještě na konci roku 2026, ale uvažuje, zda si nechá starobní důchod přiznat už v prosinci, nebo jeho přiznání posune do roku 2027. Právě rok přiznání je pro uvedené reformní parametry podstatný. Pokud bude penze přiznána v roce 2027, použije se 98procentní zápočet do první redukční hranice a sazba 1,490 procenta za rok pojištění. U penze přiznané ještě v roce 2026 jde o 99 procent a 1,495 procenta.
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Pozdější důchod ale nemusí být automaticky nižší
Samotné porovnání těchto dvou procent však nestačí k závěru, že každý důchod přiznaný v roce 2027 bude nižší než penze přiznaná témuž člověku v roce 2026. Do výpočtu vstupují také každoročně aktualizované parametry, výdělky konkrétního člověka, získaná doba pojištění a přesné datum vzniku nároku. Pokud člověk po dosažení důchodového věku dál pracuje a penzi nepobírá, mohou se uplatnit také pravidla pro další dobu výdělečné činnosti. Proto není správné rozhodovat o termínu pouze podle poklesu z 99 na 98 procent.
Výpočet navíc funguje solidárně. Důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny důchodce při stejném termínu stejná, a z individuální procentní výměry. Ta závisí zejména na příjmech a době pojištění. V roce 2026 činí první redukční hranice 21 546 korun a do této částky se započítává 99 procent osobního vyměřovacího základu. Konkrétní redukční hranice a další každoročně stanovované údaje pro výpočet penzí v roce 2027 je proto nutné zahrnout do celkového srovnání.
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Reforma bude pokračovat až do roku 2035
Rok 2027 tedy nebude posledním zpřísněním. U důchodů přiznaných v roce 2028 se do první redukční hranice započte 97 procent, v roce 2029 už 96 procent a postup bude pokračovat až k 90 procentům. Stejným směrem se bude měnit také sazba za rok pojištění. Pro lidi blížící se důchodovému věku proto bude stále důležitější porovnávat konkrétní varianty podle svých výdělků, délky pojištění a data přiznání penze. Orientační údaje lze ověřit prostřednictvím Informativní důchodové aplikace na ePortálu ČSSZ, přesný výpočet pak ČSSZ provádí při vyřízení žádosti o důchod.
cssz.cz, mpsv.cz, e-sbirka.gov.cz