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Důchod přiznaný v roce 2027 se bude počítat jinak: Jedno důležité procento klesne z 99 na 98 %

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Lidé, kterým bude starobní důchod přiznán v roce 2027, se musí připravit na další krok důchodové reformy. Proti roku 2026 se znovu sníží část příjmů započítávaná do výpočtu a zároveň nepatrně klesne procento přiznávané za každý celý rok pojištění. Rozdíl může být důležitý zejména pro ty, kteří budou řešit termín odchodu do penze na přelomu let 2026 a 2027.
Důchod přiznaný v roce 2027 se bude počítat jinak.

Důchod přiznaný v roce 2027 se bude počítat jinak.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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