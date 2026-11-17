Oblíbený komediální seriál Boží plán míří po měsících na obrazovkách do svého finále. Očekávaný šťastný konec se ovšem nekoná. Tvůrci slibovali překvapivý závěr a své slovo do puntíku dodrželi. Předposlední epizoda s názvem Zakázané muškáty divákům předvedla naprosto nečekaný zvrat, který vyvolal na sociálních sítích obrovskou vlnu negativních reakcí.
Tvrdá rána místo happy endu
Příběh čtveřice mužů ve sdíleném pražském bytě se stal pevnou součástí úterních a čtvrtečních večerů. Egocentrický a často až bezohledný Adam v podání Marka Lambory procházel celým seriálem složitým vývojem. Dlouho to vypadalo, že se vedle své přítelkyně Julie dokáže změnit k lepšímu. V momentě, kdy jejich vztah začal reálně slibovat společnou budoucnost, zasáhla tvrdá rána z čistého nebe. Na oblíbenou postavu se zřítil truhlík a Adam nešťastnou náhodou zemřel. Nebo ne?
Televizní publikum podobné tragické vyústění vůbec nečekalo a v internetových diskusích dává své zklamání jasně a hlasitě najevo. Komediální formát seriálu podle mnohých diváků nepředpovídal takhle tvrdý úder. „Předposlední díl mě na komediální seriál velmi, ale velmi zklamal. Celý jsem ho probrečela, to by se asi u komedie dít nemělo,“ postěžovala si jedna z divaček. Další komentáře upozorňovaly na skutečnost, že smrtí jedné z hlavních postav přišel seriál o pointu spojenou s osobnostní nápravou egocentrického cynika.
Kreativní producent Lukáš Borovička už dříve naznačoval, že hrdinové nejsou dokonalí a dělají velké chyby. „Kdo čeká, že všechno dopadne přesně podle plánu, bude možná překvapený,“ varoval před prvoplánovým dějem. Přesto takto radikální odklon od odlehčené nálady zaskočil většinu věrných fanoušků.
Vlastní vinou
Zajímavou rovinou samotné nehody je fakt, že si za ni Adam mohl do jisté míry sám. Samotný Marek Lambora v rozhovoru pro televizi dříve přiznal, že u jeho hrdiny často platí staré známé rčení o tom, že za spoustu věcí si může zkrátka sám. Smrtelnému pádu nádoby předcházela výměna názorů s majitelem bytu Mirkem, který Adama výslovně žádal, aby na okně nenechával květináče s muškáty.
Diváci se nyní upínají k závěrečnému čtyřiadvacátému dílu s názvem Happy end?. Definitivní rozuzlení by podle některých internetových teorií mohlo celou tragédii zvrátit. „Mirek nechá nahlédnout všechny do budoucnosti špatným snem, pak vrátí čas a bude vše jak má být, kytky půjdou z domu,“ zaspekulovala na sociální síti další fanynka. Zda dobrosrdečný řidič tramvaje Mirek v podání Tomáše Jeřábka najde cestu k nápravě a kdo dostane opravdovou druhou šanci, to se televizní publikum dozví ve čtvrtek večer.
Seriál Boží plán můžete sledovat již jen tento týden – v úterý a ve čtvrtek na Nově. S předstihem jsou díly na ONEPLAY.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, facebook, TV Nova).