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Stačí tři plechovky energetického nápoje s alkoholem a hrozí srdeční problémy: komu se mají vyhnout úplněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Energetické nápoje slibují bdělost a lepší soustředění. Občasná plechovka tělu neublíží, u pravidelné dávky přichází vysoký krevní tlak, vyšší riziko cukrovky a u dětí i hrozba kolapsu.
Stačí tři plechovky energetického nápoje s alkoholem a hrozí srdeční problémy: komu se mají vyhnout úplně
Zdroj: Foto: Oto Zapletal - licence CC BY-SA 4.0
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Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.Všechny články tohoto autora →
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