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Stačí tři plechovky energetického nápoje s alkoholem a hrozí srdeční problémy: komu se mají vyhnout úplně

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Energetické nápoje slibují bdělost a lepší soustředění. Občasná plechovka tělu neublíží, u pravidelné dávky přichází vysoký krevní tlak, vyšší riziko cukrovky a u dětí i hrozba kolapsu.
Stačí tři plechovky energetického nápoje s alkoholem a hrozí srdeční problémy: komu se mají vyhnout úplně

Stačí tři plechovky energetického nápoje s alkoholem a hrozí srdeční problémy: komu se mají vyhnout úplně

Zdroj: Foto: Oto Zapletal - licence CC BY-SA 4.0
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