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Uložte zahradu ke spánku. Poradíme, jak správně zazimovat nábytek, záhony i náčiní

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Dennívýzva
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Listí se barví do zlatavých odstínů, dny jsou čím dál kratší a venku trávíme stále méně času. Než umožníme zahradě, aby si pořádně odpočala, čeká nás ještě pár důležitých úkolů. Správné zazimování jí totiž na jaře pomůže rychleji ožít a dřevěnému nábytku i vybavení výrazně prodlouží životnost. Připravili jsme několik osvědčených tipů, díky nimž zahrada i nábytek přečkají i třeskuté mrazy.
Ošetřující olej na dřevo

Ošetřující olej na dřevo

Zdroj: ČistéDřevo.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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