Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dům v Ontariu stojí prázdný 40 let a nikdo neví, komu patří: na gramofonu stále leží deska Colea Portera

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V kanadském Ontariu stojí dům, ze kterého lidé odešli a nechali v něm naprosto všechno. Nábytek, oblečení, knihy i ručně psané dopisy. Že je prázdný, prozradí uvnitř jen dvě věci: nánosy prachu a zápach.
Dům v Ontariu stojí prázdný 40 let a nikdo neví, komu patří: na gramofonu stále leží deska Colea Portera

Dům v Ontariu stojí prázdný 40 let a nikdo neví, komu patří: na gramofonu stále leží deska Colea Portera

Zdroj: Foto: Rick Lex - licence CC BY-SA 2.0
Reklama
Další články z Centrum Extra: Bydlení
Když pes vyje, snaží se vám něco říct: šest důvodů, které za tím bývají, a jeden patří rovnou k veterináři
Když pes vyje, snaží se vám něco říct: šest důvodů, které za tím bývají, a jeden patří rovnou k veterináři
Bílá pěna od kočky nemusí být banalita: deset možných příčin sahá od chlupů až po nevratnou nemoc ledvin
Bílá pěna od kočky nemusí být banalita: deset možných příčin sahá od chlupů až po nevratnou nemoc ledvin

Kaluž bílé pěny na koberci vypadá pokaždé stejně, jenže za ní stojí pokaždé něco jiného. Rozhoduje to, co...

Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty
Pes se dostal k čokoládě: nejnebezpečnější je kakaový prášek, pár gramů může u malého psa vyvolat záchvaty

Otrava čokoládou skončí u psa smrtí jen zřídka, vážné onemocnění ale dokáže spustit i malý kousek....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Bydlení
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.