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Satelit odhalil, co leží pár metrů pod hladinou u Korčuly: dlážděnou cestu, kterou tu postavili před 7 000 lety

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Dno Jaderského moře u chorvatského ostrova Korčula ukrývá dlážděnou stavbu z mladší doby kamenné, kterou po sobě zanechala hvarská kultura. Vede od zatopeného naleziště Soline směrem k ostrovu a odborníci se dodnes přou, k čemu vlastně sloužila.
Satelit odhalil, co leží pár metrů pod hladinou u Korčuly: dlážděnou cestu, kterou tu postavili před 7 000 lety

Satelit odhalil, co leží pár metrů pod hladinou u Korčuly: dlážděnou cestu, kterou tu postavili před 7 000 lety

Zdroj: Foto: BIG ALBERT from UK - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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