Dejte 1 špetku tohoto koření do kávy. Hned zintenzivní chuť a pomůže to i vašemu zdraví

Ranní káva patří k rituálům, které měníme jen neradi. Přesto stačí jediná drobnost, aby chutnala plněji a zároveň udělala něco navíc pro vaše tělo. Řeč je o skořici. Špetka tohohle voňavého koření promění obyčejný šálek v nápoj, po kterém saháte s lepším pocitem. Jak to funguje a na co si dát pozor?
Proč špetka skořice promění chuť kávy
Skořice má přirozeně sladkou a teplou chuť, kterou káva krásně vstřebá. Když jí šálek jemně ochutíte, nápoj působí kulatěji a plněji, aniž byste museli sáhnout po cukru. To je vlastně její největší kouzlo. Řada lidí po pár dnech zjistí, že díky ní kávu vůbec sladit nepotřebuje.
Vůně navíc dodá kávě příjemný, skoro dezertní nádech, který oceníte hlavně v chladnějších měsících. A protože se skořice do kávy jen sype, jde o vylepšení skoro zadarmo.
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Za vůní skořice stojí látka zvaná cinnamaldehyd. Té se přisuzují protizánětlivé a antioxidační účinky, tedy schopnost chránit buňky před poškozením. Vědci si všímají hlavně toho, jak skořice pracuje s cukrem. Pomáhá totiž udržet hladinu krevního cukru stabilnější a mírní prudké výkyvy energie, které vás jinak ženou k něčemu sladkému.
Zajímavá je i ve spojení s kávou samotnou. Tři až čtyři šálky denně si výzkumy pojí s menší pravděpodobností řady potíží a káva navíc dodá tělu pořádnou porci antioxidantů. Skořice tenhle profil ještě doplní. Pokud vás ale trápí cukrovka, vysoký tlak nebo pravidelně užíváte nějaké léky, každou takovou úpravu jídelníčku raději nejdřív proberte se svým lékařem.
Cassia, nebo cejlonská? Na druhu záleží
Málokdo ví, že skořice není jen jedna. V obchodech nejčastěji narazíte na levnější cassiu z Číny, dražší cejlonská skořice ze Srí Lanky platí za tu pravou. Liší se ale nejen cenou a chutí. Zásadní je hlavně obsah látky zvané kumarin.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžíce této suroviny do mouky a palačinky se nikdy nepřipálí ani neroztrhají U skořice rozhoduje druh: levná cassia má výrazně víc kumarinu než jemnější cejlonská ze Srí Lanky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě kumarinu obsahuje levná cassia výrazně víc. Ve vyšších dávkách umí přitížit játrům a zasahuje i do srážení krve. Pro běžnou špetku v kávě to ale není důvod k panice, jen to nemá smysl přehánět. Bohatě vystačíte se čtvrt až půl lžičkou denně. Kdo užívá léky na ředění krve nebo je těhotný, měl by být obzvlášť opatrný a poradit se s lékařem. A pokud si chcete skořici dopřávat častěji, vyplatí se sáhnout po cejlonské, protože kumarinu má výrazně méně.
Rozdíly mezi druhy shrnuje tabulka:
Druh skořice Původ Cena Obsah kumarinu Cassia Čína Levnější Výrazně vyšší Cejlonská Srí Lanka Dražší Výrazně nižší Skořicová káva krok za krokem
Nic složitého vás nečeká. Na jeden šálek si vyměřte zhruba čtvrt lžičky mletého koření. U kávy z konvičky nebo po turecku smíchejte skořici se semletými zrny ještě nasucho a zalijte je vodou teprve potom, aby se aroma rozložilo do nápoje. U espressa nebo překapávané kávy skořici nejdřív rozpusťte v kapce mléka nebo jí zlehka posypte pěnu, jinak zůstane plavat v hrudkách na hladině.
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Nejlíp si ho vychutnáte dopoledne, kdy povzbuzení i hřejivou chuť tělo ocení nejvíc. A jedno pravidlo platí nad ostatní: ochucené sirupy a lžíce cukru si odpusťte, protože zdravotní přínos skořice rázem vynulují.
Zázrak na hubnutí od toho nečekejte
Na sociálních sítích se často dočtete, že po kávě se lžičkou skořice zmizí bříško během pár dní. Tak snadné to bohužel není. Laboratorní testy sice ukázaly, že skořice dokáže v tukové tkáni podpořit odbourávání a kofein trochu popožene tvorbu tepla v těle, jenže rozdíl je bez pravidelného pohybu a vyváženého talíře zanedbatelný. Sama žádné hubnutí nespustí a poslouží spíš jako doplněk pro toho, kdo už na sobě pracuje.
Pokud vás skořice časem omrzí, sáhněte po jiné drobnosti. Špetka strouhaného muškátového oříšku dodá kávě sametový, mírně oříškový tón, kousek vanilkového lusku jí dodá sladký nádech bez špetky cukru a nalámaný hřebíček přidá kořeněnou hloubku. Každá varianta udělá ze všedního šálku malý obřad, který vás nic nestojí.
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Zdroje: https://novinky.cz/zahranicni/clanek/skorice-i-kava-jsou-pro-organismus-prospesne-hlasi-vedci-40053183, https://www.lekarna.cz/clanek/skorice-aromaticky-poklad-s-mnoha-ucinky/, https://www.rehabilitace.info/zajimavosti/kumarin-coumarin-ve-skorici-a-jeho-ucinky-na-zdravi-jak-nam-muze-pomoci-nebo-ublizit/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/skorice-skodlivost.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/kava-se-skorici-ucinky-metabolismus-chut-na-sladke