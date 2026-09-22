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Staletá kúra z kvašené červené řepy slibuje pročištění těla i nižší tlak: v receptu je ale 200 gramů cukru

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Kysané zelí, kefír, kimči a kombucha se vracejí do kuchyní a s nimi i recepty, které znali naši prababičky. Jedním z nich je kvašená červená řepa, ze které se týden připravuje nálev a pak se popíjí po lžících před každým jídlem.
Staletá kúra z kvašené červené řepy slibuje pročištění těla i nižší tlak: v receptu je ale 200 gramů cukru

Staletá kúra z kvašené červené řepy slibuje pročištění těla i nižší tlak: v receptu je ale 200 gramů cukru

Zdroj: Foto: Cjp24 - licence CC BY-SA 4.0
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