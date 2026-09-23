Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Test znalostí na téma kuchyňské náčiní šéfkuchaře: Málokdo uhodne, k čemu slouží všech 10 předmětů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šéfkuchaři denně pracují s nástroji, které většina domácích kuchařů nikdy nedržela v ruce. Mandolína, kokotka, chafing dish nebo tenderizér: znáte je? Otestujte se.
Fotografie paličky na maso

Fotografie paličky na maso

Zdroj: Foto: dumbledad / Creative Commons / Attribution 2.0, palička na maso
Reklama
Další články z Cooky.cz
Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečení
Maliňák přímo z lednice: Vypadá jako z cukrárny a zvládnete ho doma bez pečení
Játrová omáčka nepatří do starého železa: Poctivá česká klasika, která zasytí i překvapí jemnou chutí
Játrová omáčka nepatří do starého železa: Poctivá česká klasika, která zasytí i překvapí jemnou chutí

Játrová omáčka je přesně ten typ jídla, který buď milujete od dětství, nebo jste k němu museli dozrát. U...

Mexikano pikantní omáčka do sklenice: Ohnivá klasika, která promění každý steak nebo grilované kuře v pořádný zážitek
Mexikano pikantní omáčka do sklenice: Ohnivá klasika, která promění každý steak nebo grilované kuře v pořádný zážitek

Pikantní omáčka Mexikano ze švestek patří k těm receptům, které se jednou naučíte a pak je děláte každý rok...

Rychlá večeře z jednoho pekáče pro každý den: Jednoduchý recept, který šetří čas i následný úklid
Rychlá večeře z jednoho pekáče pro každý den: Jednoduchý recept, který šetří čas i následný úklid

Večeře z jednoho pekáče patří mezi ty recepty, které doma zachraňují běžné pracovní dny. Když potřebuji...

Masákové tousty na másle a kmíně: Jednoduchá houbová dobrota plná chuti
Masákové tousty na másle a kmíně: Jednoduchá houbová dobrota plná chuti

Muchomůrka růžovka, lidově masák, patří mezi nejoblíbenější houby naší lesní kuchyně. Sezona trvá od května...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.