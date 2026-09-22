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Sundala mikinu přímo pod hrazdou a přitahovala se nahoře bez: Carlu Leclercq sleduje na Instagramu přes milion lidí

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Krátké video z posilovny, pár vteřin, žádná kulisa. Za tou scénou ale nestojí jen instagramová fitness modelka, ale závodnice zapsaná v americké soutěžní databázi v kategorii bikini.
Sundala mikinu přímo pod hrazdou a přitahovala se nahoře bez: Carlu Leclercq sleduje na Instagramu přes milion lidí

Sundala mikinu přímo pod hrazdou a přitahovala se nahoře bez: Carlu Leclercq sleduje na Instagramu přes milion lidí

Zdroj: Foto: PattayaPatrol - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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