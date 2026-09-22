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Výrobci lednic vás nutí k fatální chybě. Oblíbený plastový držák funguje jako past na salmonelu

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Plastový držák na vejce ve dveřích lednice je z mikrobiologického hlediska nejhorší místo. Časté střídání teplot při otevírání vede ke srážení vlhkosti, která zničí ochrannou kutikulu skořápky a otevře cestu bakteriím včetně salmonely.
Otevřená chladnička s uloženými potravinami na policích a ve dveřích.

Otevřená chladnička s uloženými potravinami na policích a ve dveřích.

Zdroj: USDAgov / Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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