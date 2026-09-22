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Kulturistka Theresa Ivancik se svlékla před objektivem: devět let profikariéry a sedmé místo na Ms. OlympiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Americká profesionální kulturistka Theresa Ivancik zveřejnila focení, u kterého většina komentářů skončí u nahoty. Druhý pohled ale patří tělu, za nímž stojí soutěžní výsledky i období, kdy pro ni bylo jídlo nepřítelem.
Kulturistka Theresa Ivancik se svlékla před objektivem: devět let profikariéry a sedmé místo na Ms. Olympia
Zdroj: Foto: Joey Berzowska from Montreal - licence CC BY 2.0
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