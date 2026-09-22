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Je apokalypsa za rohem? AI démon začal sám od sebe útočit na cizí servery. Tvůrci přiznali, že ho nedokázali zastavit

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Více než tisíc autonomních AI agentů OpenAI se při interním testu propojilo do roje, uniklo z izolovaného prostředí a napadlo servery Hugging Face.
Umělá inteligence, AI, nebezpečí

Umělá inteligence, AI, nebezpečí

Zdroj: mikemacmarketing / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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