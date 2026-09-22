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Játrová omáčka nepatří do starého železa: Poctivá česká klasika, která zasytí i překvapí jemnou chutí

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Játrová omáčka je přesně ten typ jídla, který buď milujete od dětství, nebo jste k němu museli dozrát. U nás doma se dělala z vepřových jater, se spoustou cibule a pěkně do tmava. Žádná jemná omáčka do nóbl restaurace, ale poctivý talíř k rýži nebo houskovému knedlíku.
Fotografie k játrové omáčce

Fotografie k játrové omáčce

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Játrová omáčka nepatří do starého železa: Poctivá česká klasika, která zasytí i překvapí jemnou chutí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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