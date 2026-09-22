Martinec zuřil po prohře s Budějovicemi a Kometou. Hradec teď zkouší syna legendy NHL, který má vnést do obrany agresivitu

16. září slavil Mountfield v Pardubicích výhru 5:3 nad úřadujícím mistrem. O čtyři dny později seděl Tomáš Martinec před novináři v Brně a mluvil o neproměněných šancích, trestných chybách a zápase, který jeho tým ztratil vlastní neefektivitou. Mezi těmito dvěma momenty se odehrála ještě domácí porážka 0:2 s Českými Budějovicemi, po níž trenér řekl větu, která shrnuje náladu v kabině: „Soupeř nám vůbec nedal šanci zápas vyhrát.“ Tři body po třech kolech, desáté místo, skóre 6:8. A podle iSportu už je v Hradci na zkoušce 197 centimetrů vysoký obránce Jacob Modrý, syn Jaroslava Modrého, muže s více než 700 starty v NHL.
Co Martince po porážkách rozčílilo
Dvě prohry, dva různé příběhy, ale společný jmenovatel: chybějící důraz. Po Budějovicích Martinec mluvil o prohraných soubojích s pukem i bez puku, o tom, že Motor byl lepší v pohybu a Hradec nešel na absolutní hranu. Útočník Aleš Jergl to po zápase na hokej.cz pojmenoval ještě přímočařeji: „Musíme začít hrát škaredý hokej.“ Víc dorážek, víc dohrávání, víc bolesti před brankou.
V Brně se problém posunul jinam. Hradec si šance vytvořil, jenže neproměnil. Kometa vstřelila tři góly z dvaceti střel, jeden po chybě vedoucí k trestnému střílení, další z přečíslení dva na jednoho. Martinec po porážce 1:3 mluvil o efektivitě jako o rozhodujícím faktoru. Zajímavé číslo: v obou prohraných zápasech dohromady Hradec dovolil soupeřům jen 42 střel na branku, ale sám vstřelil jediný gól. Obrana tedy nebyla děravá objemem, ale koncovka a klíčové chyby v rozhodujících momentech tým srazily.
Kdo je Jacob Modrý
Narozený 23. ledna 1999 v zámoří, 197 cm, 98 kg, levý obránce s dvojím občanstvím, americkým a českým. Hokejová cesta Jacoba Modrého vedla přes juniorskou BCHL (Wenatchee Wild), univerzitní NCAA na Merrimack College a SUNY-Plattsburgh až do profesionální ECHL. Podle Elite Prospects má na kontě 117 zápasů a 13 bodů v ECHL, naposledy za Greenville Swamp Rabbits, kde odehrál v sezoně 2025/26 čtyřicet utkání.
Nejde o ofenzivního beka. Jaroslav Bednář, který Modrého zastupuje, ho pro iSport popsal jako hráče s „poctivou a zdravě agresivní defenzivní hrou“. Právě to je profil, který Hradec hledá. Na současné soupisce Mountfieldu je nejvyšším obráncem Michael Vukovič s 192 centimetry. Modrý by ho přerostl o pět centimetrů a přidal by typ, který v kádru prakticky chybí: rozměrného beka, jehož hlavní zbraní je fyzická přítomnost před brankou, čištění předbrankového prostoru a tvrdé osobní souboje.
Plánovaná posila, ne panická reakce
Důležitý kontext: Martinec už 10. září, tedy šest dní před startem ligy, v rozhovoru pro hokej.cz otevřeně říkal, že kádr je úzký. Mluvil o osmi devíti obráncích a přání přivést minimálně jednoho beka a jednoho útočníka. Příchod Modrého tedy není improvizace po dvou prohrách. Spíš akcelerace plánu, který existoval dávno předtím, než Motor a Kometa odhalily slabiny naplno.
Podle informací iSportu jde o přibližně měsíční zkoušku, během níž si má Modrý vybojovat smlouvu. Oficiální klubové oznámení s přesným smluvním režimem se zatím neobjevilo, takže termín případného ostrého debutu zůstává otevřený. Jisté je, že nejde o marketingovou akvizici postavenou na slavném příjmení. Hradec nehledá jméno. Hledá specifický typ obránce, kterého v kádru výškově ani stylově nemá.
Vyřeší jeden hráč problémy Hradce?
Upřímně, sám ne. Modrý může přidat to, co Martinec po Budějovicích postrádal nejvíc: výšku, důraz, vyhrané souboje. Jenže po Kometě trenér mluvil o něčem jiném, o neproměněných šancích a mentálních výpadcích v klíčových momentech. Jeden gól ze 42 střel soupeře nezní jako problém obrany. Zní jako problém koncovky.
Hradec po třech kolech není v krizi. Tabulka je stlačená, od šestého místa ho dělil jediný bod. Sám Martinec před sezonou připomínal, že dva předchozí ročníky tým začal špatně a pak to napravil. Ale právě proto je zajímavé sledovat, jak rychle klub jedná. Nepřidává jen hráče, mění charakter obrany. A to je vědomé rozhodnutí, které říká víc než jakýkoli pozápasový rozhovor.
Modrý má měsíc na to, aby přesvědčil. Hradec má měsíc na to, aby zjistil, jestli problém byl v soubojích, v hlavách, nebo v obojím.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka