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Bílá pěna od kočky nemusí být banalita: deset možných příčin sahá od chlupů až po nevratnou nemoc ledvin

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Kaluž bílé pěny na koberci vypadá pokaždé stejně, jenže za ní stojí pokaždé něco jiného. Rozhoduje to, co se děje kolem: jestli kočka hubne, kolik pije, jaké má bělmo a co je v pěně vidět. Právě tyhle drobnosti odlišují přejedeného mazlíčka od zvířete, které patří ještě dnes k veterináři.
Bílá pěna od kočky nemusí být banalita: deset možných příčin sahá od chlupů až po nevratnou nemoc ledvin

Bílá pěna od kočky nemusí být banalita: deset možných příčin sahá od chlupů až po nevratnou nemoc ledvin

Zdroj: Foto: THENEWMIKON8ER - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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