Zákaz koupání v Podolsku skončil. Voda ale stále představuje zdravotní rizikoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zákaz koupání v Podolsku skončil. Voda ale stále představuje zdravotní riziko
Vážná nehoda poznamenala víkendový festival, který se konal ve Starých Hutích na Českobudějovicku. V sobotu...
Na mapě jde o necelý půlkilometr, ve skutečnosti ale může výrazně změnit možnosti cykloturistiky na...
Českobudějovický Motor rozšířil své útočné řady o zajímavé jméno. Dvaadvacetiletý Marek Hejduk uspěl na...
Kuriózní případ řešili v pátek nad ránem policisté v Jindřichově Hradci. Na linku 158 dorazila tísňová SMS...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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