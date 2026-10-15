Dítě má rýmu. Musí zůstat doma? Češi v tomhle dělají jednu častou chybu

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Ranní scénář zná snad každý rodič předškoláka. Dítě vstane, začne smrkat, několikrát kýchne, ale jinak má energie na rozdávání. Teplotu nemá, jí normálně a chce do školky. V tu chvíli přichází otázka, která dokáže zamotat celý pracovní den. Nechat ho doma, nebo ho normálně odvést?
Samotná rýma ještě automaticky neznamená zákaz vstupu do mateřské školy. Ministerstvo školství upozorňuje, že školky mají povinnost chránit zdraví dětí a mohou ve školním řádu nastavit pravidla proti šíření infekcí. Nelze ale bez dalšího říct, že každé dítě se smrkáním musí zůstat doma. Rozhodující je jeho skutečný zdravotní stav a také konkrétní pravidla školky.
Rýma není všechno. Důležité je, jak dítě vypadá
Jiná situace nastává, když se k rýmě přidá teplota, výrazný kašel, únava, bolest v krku nebo dítě očividně nezvládá běžný režim. Pokud začne dítě vykazovat známky akutního onemocnění přímo ve školce, zařízení jej musí oddělit od ostatních dětí a zajistit nad ním dohled do převzetí rodičem.
Častý argument rodičů zní, že první den rýmy dítě ještě nakažlivé není. To ale není spolehlivé pravidlo. Běžné nachlazení může způsobovat více než 200 různých respiračních virů a člověk může některé z nich šířit už několik dní předtím, než se objeví první příznaky. Rýma tedy není okamžikem, kdy se nakažlivost teprve zapne.
Na druhou stranu není realistické očekávat, že dítě zůstane doma po celou dobu, kdy má sebemenší zbytkovou rýmu. U malých dětí mohou příznaky nachlazení přetrvávat i déle než týden. Podstatnější je celkový stav dítěte, vývoj příznaků a to, zda zvládne běžný program školky.
Rodič nemá automaticky nárok zůstat doma kvůli každému smrkání
Tady se zdravotní otázka střetává s pracovním právem. Pokud se rodič rozhodne preventivně nechat jinak zdravé dítě doma jen proto, že mu začíná rýma, automaticky tím nevzniká nárok na placené ošetřovné.
U nemocného dítěte mladšího deseti let může zaměstnanec získat ošetřovné tehdy, pokud kvůli péči nemůže pracovat a lékař rozhodne o potřebě ošetřování. Standardně se dávka poskytuje nejvýše devět kalendářních dnů, u osamělého zaměstnance za splnění podmínek až šestnáct dnů. Administrativa dnes probíhá elektronicky mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení.
Praktická hranice je tedy poměrně jednoduchá. Dítě, které jen lehce smrká, nemá teplotu, normálně jí, hraje si a zvládá režim školky, nemusí být automaticky doma. Jakmile se ale jeho stav zhoršuje nebo má jasné známky akutní infekce, kolektiv už není dobrým místem ani pro něj, ani pro ostatní děti.
A právě proto nedává smysl řídit se pouze barvou kapesníku nebo jedním kýchnutím. U předškoláka je mnohem důležitější sledovat celý obraz. Jak se cítí, zda se příznaky zhoršují a zda zvládne den bez mimořádné péče.
Zdroj: MŠMT: podmínky ochrany zdraví v mateřských školách, ČSSZ: ošetřovné, CDC: Common Cold