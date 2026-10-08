Deset let za smrt manželů z Kopřivnice. Dealer fentanylu vinu odmítá

Petr Vašenda stráví za mřížemi deset let. Devětačtyřicetiletý muž byl pravomocně odsouzen za smrt dvou lidí z Kopřivnice, kterým loni v březnu prodal náplasti se syntetickým opioidem fentanylem. Rozsudek ostravského krajského soudu potvrdil ve středu Vrchní soud v Olomouci.
Vašenda svůj podíl na tragédii po celou dobu odmítal. Podle jeho verze si manželé vzali život dobrovolně a obhajoba usilovala o vrácení případu k novému projednání. Odvolací soud však tuto linii argumentace zamítl. Předseda senátu Libor Losa konstatoval, že varianta úmyslné sebevraždy obou poškozených nemá žádný skutkový základ a „jde jen o teorii bez hlubšího podkladu". Příčinná souvislost mezi dodáním drogy a smrtí obou lidí je podle soudu zřejmá.
V osudný den, 17. března loňského roku, předal Vašenda páru pět krabiček po pěti náplastech. Poškození fentanyl z náplastí extrahovali a aplikovali si jej nitrožilně. Jejich těla našli v hudební zkušebně až o několik dní později, zemřeli mezi 19. a 20. březnem. Bezprostřední příčinou smrti byla kombinovaná intoxikace: kromě fentanylu měli v těle diazepam a zhruba litr vodky. Žena byla navíc v době dodání drogy ve špatném psychickém stavu a měla 1,69 promile alkoholu v krvi.
Obhájce Jaroslav Lux trval na tom, že šlo o vědomé rozhodnutí ženy, nikoli o předávkování, a odkazoval na toxikologické výsledky i dopisy na rozloučenou. Soud ve středu vyslechl otce poškozené, jehož výpověď se týkala právě jejích deníků a dopisů. Losa ale uzavřel, že nic nenasvědčuje tomu, že by byly sepsány bezprostředně před smrtí.
Fentanyl si Vašenda obstarával po dobu několika let prostřednictvím invalidního důchodce z Hranic na Přerovsku, jemuž za recepty posílal peníze. Od února 2016 do června 2025 takto získal celkem 228 balení léků obsahujících 1 140 fentanylových náplastí, které dále prodával odběratelům. Trestní odpovědnost dodavatele receptů je podle soudu posuzována samostatně.
„Bezohledným způsobem, byť nedbalostně, zavinil smrt dvou osob," shrnul soudce Losa s tím, že desetiletý trest považuje za přiměřený. Původně hrozila Vašendovi sazba osm až osmnáct let. Losa při té příležitosti upozornil, že podobných případů přibývá: jeho senát a Vrchní soud v Praze se v poslední době zabývaly celkem 21 rozhodnutími tohoto druhu, přičemž fentanyl v kombinaci s dalšími látkami vede opakovaně k usmrcení konzumentů.
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