Končící senátor za ODS na plakátech s kandidátkou za ANO, odsoudil to Kupka i Fiala

„Absolutně to nechápu. Je to pro mě nepřijatelné. Věřím, že se tím bude zabývat vedení ODS,“ neskrýval své rozčarování na sociálních sítích někdejší šéf ODS a expremiér Petr Fiala.
Lumír Aschenbrenner neobhájil svůj mandát a Senát po 12 letech opouští. Do druhého kola, které se koná tento pátek a sobotu, postoupil z prvního místa nominant Starostů Karel Řehka, z druhého místa jde do boje o Senát současná náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová.
„Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou. S podobou tohoto billboardu zásadně nesouhlasím a pokládám ho za nepřijatelný,“ reagoval Martin Kupka.
Ve
videu, na které odkazuje, Lumír Aschenbrenner říká, že pro druhé kolo senátních voleb nebude nikomu dávat konkrétní doporučení. „Oba postoupivší kandidáti jsou nominanty stran, které uzavřely koalici na městě a obejdou i vítěze na Slovanech. Proto bych osobně dal přednost tomu, kdo v Plzni žije. O příklon k ANO se z mé strany v žádném případě nejedná,“ říká.
O pár hodin později už na sociálních sítích kolovaly fotografie billboardů, jejichž umístění si jako politickou reklamu zaplatilo ANO. Je na nich snímek z akce Den Plzně v Senátu, která se konala letos zkraje září. Fotku doprovází text: „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!“.
Snímky reklamní kampaně do druhého kola senátních voleb na sítích doslova vybuchly. Někteří to kvitují, jiní mluví o zklamání.
„Nepřímá podpora kandidátky ANO je pro mě velké zklamání… to jsem vás v prvním kole volila. Teď toho trochu lituji,“ uvedla Věra K. „Senát není komunální politika, takže slabý argument, že do Senátu by měl mířit jen Plzeňák. Ani primátor Zarzycký není Plzeňák. Je ze Sokolova a bydlí ve Vochově,“ napsal třeba Jiří C. „Je nám to v rodině moc líto, jak to dopadlo. Díky moc za vše, co jste v Senátu udělal,“ vzkázal další diskutující. „ Nevidím v tom nic závadného, naopak musím takový krok ocenit. Neúspěšný senátor má evidentně víc na srdci osud svého obvodu, než nějaké politické hrátky ODS," kvitovala Eva B. „Ať si to každý vyloží, jak chce.“
Sám Aschenbrenner se od billboardu nedistancoval, ale ani přímo neřekl, že Kantorovou podpořil.
„Dostal jsem původní návrh toho billboardu od paní Kantorové, protože v Plzni se všichni známe. Říkal jsem: 'Paní kolegyně, nedávejte tam moje jméno pod moji fotku, nedávejte tam můj text, pod moji fotku'. Samozřejmě nemůžu nikomu říct, aby nedával moji fotku, když tam jsem. Ať si to každý vykládá, jak chce," řekl pro ČTK. S použitím fotografie souhlasil, hlásí se i k heslu. „Ten citát je můj a říkal jsem ho vždycky. Jestli ho někdo použije... Já si za ním stojím," dodal dosluhující senátor. Schrödingerova ODS na Slovanech
Velkou pozornost vzbudilo také prohlášení ODS na Slovanech. Jde o jediný plzeňský obvod, kde občanští demokraté uspěli, zároveň se tam ale utvořila koalice jako na magistrátu ve složení ANO, PRO Plzeň s podporou lidovců a STAN. ODS tam získala osm mandátů, její členové se ale rozdělili přesně napůl. Čtyři se přidají ke koalici, zbývající čtyři zamíří do opozice.
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„Před všemi osmi zastupiteli ODS stála otázka, jak v této situaci nejlépe naplnit důvěru voličů a prosazovat program, se kterým jsme do voleb vstupovali. Na účast v koalici jsme neměli jednotný názor. Eva Trůková, David Šlouf, Jan Kalián a Jan Hlaváček se rozhodli přijmout možnost podílet se na vedení obvodu. Lumír Aschenbrenner, Jan Mráz, Martin Kydlíček a Václav Seitz budou působit v opozici,“ stojí v prohlášení.
Lidé nad nastalou situací kroutí hlavou a další ji glosují s cimrmanovskou inspirací: „
ODS na Slovanech zastává názor, který zároveň vyvrací.“ Nebo: „ Jdu na sever... a už jdu na jih!“ Jiní jdou hlouběji do přírodních věd. „Hehe, Schrödingerova ODS na Slovanech. A potom, že moderní fyzika je jen teorie,“ rýpnul si jeden z diskutujících.
Narážel tím na známý myšlenkový experiment Schrödingerova kočka, který ilustruje některé zvláštnosti kvantové fyziky. Kočka v zavřené krabici je v něm pomyslně současně živá i mrtvá, dokud krabici neotevřeme a nezjistíme, jak na tom je.