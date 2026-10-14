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Končící senátor za ODS na plakátech s kandidátkou za ANO, odsoudil to Kupka i Fiala

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Dennívýzva
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Z údivu aktuálně nevychází voliči ODS v Plzni ani samotné vedení demokratů v Praze. Na billboardech po městě se totiž objevila společná fotografie dlouholetého senátora Lumíra Aschenbrennera a kandidátky ANO Lucie Kantorové. Byť senátor uvedl, že ANO výslovně nepodpořil, plakát vyznívá zcela jinak.
Končící senátor za ODS na plakátech s kandidátkou za ANO, odsoudil to Kupka i Fiala

Končící senátor za ODS na plakátech s kandidátkou za ANO, odsoudil to Kupka i Fiala

Zdroj: Richard Beneš
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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