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Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze

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Tomáš Čvančara odehrál za Hradec Králové první zápas, přihrál na vítězný gól proti Spartě, a pak před mikrofony řekl víc, než kdokoli čekal.
Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze

Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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