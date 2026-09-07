Čvančara po vítězném návratu proti Spartě překvapil. Za konec v Německu mohly peníze

Neděle 6. září 2026, sedmé kolo Chance Ligy. Hradec vede nad Spartou 2:1, Čvančara střídá v 84. minutě a míří k novinářům. Čeká se standardní „jsem rád za debut, tým mi pomohl“. Místo toho útočník rozbalí tříletou odysseu po Turecku, Skotsku a Německu a bez obalu pojmenuje, proč se jeho zahraniční kariéra zadrhla. Nevyplacené výplaty. Finanční škrty. A k otázce, zda nemohl zpátky do Sparty, jen suché: „To radši nechám bez komentáře.“
Debut v číslech: asistence, 84 minut, osmé místo
Čvančara nastoupil v základní sestavě tři dny poté, co ho FC Hradec Králové představil jako posilu na roční hostování z Borussie Mönchengladbach. Gól nedal, ale ve 25. minutě nesobecky vyslal Micka van Burena do pozice, ze které Nizozemec rozhodl o výhře 2:1. Hradec se posunul na osmé místo, o bod před Spartu, a navíc má odložený zápas k dobru. Doma v lize vyhrál poosmé v řadě. Čvančarův příchod tedy nezapadl do prázdna, naopak přistál do rozjetého vlaku, který míří do první šestky.
Tři roky, tři země, jeden vzorec
Ve Spartě byl Čvančara v titulové sezoně 2022/23 čistokrevný střelec: 12 ligových gólů, 3 asistence. Pak odešel do Mönchengladbachu a začal kolotoč, který sám označil za „ne úplně pozitivní“.
- Antalyaspor (léto–zima 2025): Hostování v Turecku se rozpadlo po několika měsících. Podle informací Sport.cz nedostal tři a půl měsíce výplatu a obrátil se na FIFA. V prosinci sportovní ředitel Gladbachu Rouven Schröder potvrdil předčasný konec a návrat do Německa.
- Celtic (leden 2026): Zimní restart ve Skotsku, který Čvančara sám hodnotil pozitivně. Přibrzdilo ho ale zranění a hostování nepřerostlo v trvalou stopu.
- Gladbach (jaro 2026): Návrat ke kmenovému klubu, kde normálně trénoval s áčkem. Jenže nové vedení s ním přestalo počítat. Důvod? Podle Čvančarových vlastních slov „finanční“.
Vzorec je čitelný: v každé zastávce se mezi hráčem a minutami postavily peníze, ne výkonnost.
Proč Gladbach škrtal zrovna jeho jméno
Čvančara má v Mönchengladbachu smlouvu do poloviny roku 2028. Bundesligový klub ho tedy neprodal, jen půjčil, drží si kontrolu pro případ, že by se tržní hodnota zvedla. Proč ale s ním přestal počítat?
Na členské schůzi Borussie v dubnu 2026 zazněla čísla, která leccos vysvětlují: ztráta za rok 2025 narostla na čtyři miliony eur, klesly příjmy z televizních práv a vedení otevřeně mluvilo o nutnosti snižovat kádrové náklady. Gladbach nezkrachoval, ale u hráčů, kteří nebyli klíčoví pro sestavu, hledal úspory na mzdách. Čvančara do té kategorie spadl.
Hradec kupuje restart, ne jméno
Pro Hradec je tahle konstelace ideální. Získal útočníka s bundesligovým platem, který teď potřebuje hrát za každou cenu, obnovit sportovní hodnotu i vyjednávací pozici. Roční hostování znamená minimální riziko: pokud Čvančara nefunguje, v létě se vrátí do Německa. Pokud ano, Hradec z toho vytěží body a pozornost.
Sám hráč přiznal, že běžely i jiné zahraniční varianty, ale odmítl je specifikovat. Rozhodla rychlost a konkrétní nabídka role. „Hradec mi podal pomocnou ruku,“ řekl po zápase. Na otázku, zda jednal s trenérem Sparty Brianem Priskem, odpověděl jedinou větou, kterou odmítl rozvést.
Osmé místo, zápas k dobru a útočník, který má co dokazovat. Hradec si za jeden týden pořídil posilu i příběh, a obojí zatím funguje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl