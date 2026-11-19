Hlavním městem Malty je Valletta. Architektonické poklady přímo u moře. Jak jinak na Maltě? Na Maltě vás čeká nádherné Středozemní moře. Koupačka i objevování historie. Obojí si na Maltě můžete užít dosyta. Při objevování Malty narazíte na skvosty architektonické i přírodní. Na každém kroku si všímejte detailů! Za návštěvu stojí i nedaleký ostrov Gozo. Během toulek se zajeďte lodí podívat i na Comino. Jedním z krásných míst na Maltě je Rabat.
Malta je in. Pokud se na ni v blízké nebo vzdálenější době chystáte, zjistěte to nejpodstatnější a dokonale se na objevování jejích krás připravte.
Co je zajímavého na Maltě? Co vidět na Maltě za 3 dny? Jak dlouho trvá let Praha – Malta? Doprava po ostrově Jak draho je na Maltě? Jak se platí na Maltě? Jak se žije na Maltě? Jak vypadá maltská vlajka? Jaké je národní jídlo Malty? Zásuvky na Maltě a další věci, na které si dát pozor Jaký je průmysl na Maltě? Kdy je nejlepší letět na Maltu? Shrnutí Malta (oficiální název je Maltská republika) je ostrovní stát v jižní Evropě. Leží ve Středozemním moři, asi 80 kilometrů jižně od Sicílie, přes 280 kilometrů na východ od Tuniska a něco přes 330 kilometrů na sever od Libye. Rozkládá se na 316 kilometrech čtverečních.
Skládá se ze sedmi ostrovů, ale jen dva jsou trvale osídlené –
Malta a Gozo. Na ostrově Comino funguje jeden luxusní resort.
Jde o nejmenší stát Evropské unie a žije v něm
přes 588 000 lidí (údaj je z konce roku 2025) – v souvislosti s rozlohou jde o jednu z nejhustěji obydlených oblastí na světě. Hlavním městem je Valletta. Co je zajímavého na Maltě?
Malta fascinuje a přitahuje návštěvníky spojením
dávné historie, filmových kulis a ohromujícího britského dědictví.
Spatříte tu megalitické chrámy zapsané na seznamu UNESCO, které stojí déle než egyptské pyramidy. Podivuhodná je i zdejší krajina, v níž není
žádná trvalá řeka, jezero ani souvislý kus lesa.
Historická města
vybudovaná ze žlutého vápence a čisté zátoky občas poslouží jako hollywoodské filmové lokace pro snímky a seriály, které zná celý svět. Co třeba takový Gladiátor nebo Hra o trůny? Hlavním městem Malty je Valletta. Architektonické poklady přímo u moře. Jak jinak na Maltě? Co vidět na Maltě za 3 dny?
Na Maltu se často létá i na krátké pobyty. Pokud si chcete připravit
itinerář na tři dny, pomůžeme vám. A upozorňujeme, že tři dny jsou pro poznávání zdejších zajímavostí naprosté minimum!
První den se vypravte
do hlavního města – Valletta se pochlubí barokní katedrálou svatého Jana a vyhlídkovými zahradami Upper Barrakka Gardens.
Druhý den můžete prozkoumat tišší
historické město Mdina a sousední Rabat, obdivovat mořské jeskyně Blue Grotto a megalitické chrámy Ħaġar Qim.
Třetí den zamiřte třeba do rybářské vesničky
Marsaxlokk nebo se vydejte lodí na sousední ostrovy a Gozo Comino s proslulou lagunou Blue Lagoon. Malta – Qawra
Mezi návštěvníky je hodně oblíbená
oblast Qawra. Pokud se chystáte přebývat právě tady, taky byste o ní měli něco vědět.
Qawra je populární turistické letovisko v severní části ostrova v zálivu svatého Pavla a sousední Buġibby. V téhle lokalitě se soustředí
spousta ubytovacích kapacit a taky jde o velice dobrý výchozí bod pro objevování zdejších písečných pláží a pro výlety lodí na Gozo. Na Maltě vás čeká nádherné Středozemní moře. Koupačka i objevování historie. Obojí si na Maltě můžete užít dosyta. Jak dlouho trvá let Praha – Malta?
Na Maltu se z
Prahy letí 2,5 hodiny, přímo. Frekvence letů závisí na sezóně, jde ale o 2–3 lety týdně. Na ostrov se samozřejmě dostanete i z letiště ve Vídni, Vratislavi, Krakově nebo Katovicích. Doprava po ostrově
Po ostrově se můžete přesouvat zelenými
autobusy public transport, trajekty nebo se stačí přihlásit na organizovaný zájezd zdejších cestovek. Jak draho je na Maltě?
Ceny na Maltě jsou
o něco vyšší než v , zvlášť v letní sezóně a v turistických centrech. Hlavní jídlo v restauraci vyjde na Česku 15–25 eur, fastfood na 10 eur, espresso 1,5–2,5 eura, pitná voda (1,5 litru) 0,9 eura, bochník chleba 0,35–1,5 eur, litr mléka kolem eura, půllitr piva 3–5 eur, kopeček zmrzliny 2 eura, litr benzínu asi 1,4 eur.
Noc ve dvojlůžkovém pokoji ve 3* hotelu ve vnitrozemí obvykle začíná na
40 eurech, u pláže to může být až 70 eur (mimo sezónu je samozřejmě levněji). Za noc v hotelu s polopenzí u pláže zaplatíte i 140 eur. Při objevování Malty narazíte na skvosty architektonické i přírodní. Jak se platí na Maltě?
Malta má od 2008 jako oficiální měnu
euro. Směnárny tu moc nejsou, protože většina návštěvníků sem létá ze zemí, kde platí stejná měna.
Dobrou zprávou je, že nějakou hotovost byste u sebe mít měli, ale v naprosté většině restaurací, hotelů a obchodů v pohodě
zaplatíte kartou, stejně tak vstupy k památkám, občerstvení u menších plážových barů nebo jízdné v hromadné dopravě a taxi. Na každém kroku si všímejte detailů! Jak se žije na Maltě?
Na Maltě se spojuje
vřelá středomořská atmosféra s pevně ukotveným náboženským založením. Většina obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi. I proto je tu 365 kostelů a konávají se tu tradiční vesnické slavnosti s kapelami a průvody.
Úřední jazyky jsou tu dva.
Maltština (semitský jazyk se zápisem latinkou), a angličtina. Proto se v zemi snadno domluvíte (pokud mluvíte anglicky).
Docela zajímavý fakt o životě na Maltě je to, že teprve
od roku 2011 jsou tu legální rozvody manželství! Jak vypadá maltská vlajka?
Na maltské vlajce spatříte
Jiřího kříž (vlevo nahoře). Ten Malta získala v roce 1942 za mimořádnou statečnost obyvatel během bombardování za 2. světové války. Na podkladu jsou dva svislé pruhy – bílý a červený. Tyhle dvě barvy vychází z historického znaku z 11. století.
K národním symbolů patří taky pták
skalník modrý a strom sandarakovník článkovaný. Za návštěvu stojí i nedaleký ostrov Gozo. Během toulek se zajeďte lodí podívat i na Comino. Jaké je národní jídlo Malty?
Národním jídlem Malty je
dušený nebo pečený králík. Hodně se tu jedí pastizzi (taštičky z listového těsta s ricottou nebo hráškovým pyré), chléb frita plněný tuňákem a ravioli. Hodně se tu pije nealko nápoj Kinnie s příchutí pomerančů, který zaujme svou hořkosladkou chutí.
Obecně je zdejší gastronomie hodně
ovlivněná tou středozemní a sicilskou. Zásuvky na Maltě a další věci, na které si dát pozor
Na Maltě se používají
zásuvky typu G se třemi obdélníkovými kolíky (britské), takže budete potřebovat redukci. Po silnicích se jezdí vlevo a doprava ve městech bývá dost hustá. Voda z kohoutku je sice pitná, ale do vodovodního řadu se dostává po odsolování mořské vody, takže vám nejspíš nebude chutnat. Doporučujeme kupovat si vodu balenou.
Když si budete chtít udělat výlet na ostrov Comino k zátoce Blue Lagoon, nezapomeňte na
povinnou online registraci vstupu předem (je bezplatná, ale je nutná). Jedním z krásných míst na Maltě je Rabat. Jaký je průmysl na Maltě?
Ekonomika země těží hlavně
z cestovního ruchu, služeb, finančnictví a mezinárodní filmové produkce. Své zastoupení má ještě stále řemeslná výroba skla, keramiky a šperků ve vesničce Ta' Qali a významný je taky provoz stanic na odsolování mořské vody. Na ostrově ani v jeho blízkosti nejsou zdroje surovin, proto tu těžký průmysl neexistuje. Kdy je nejlepší letět na Maltu?
Záleží samozřejmě na tom, jestli se chcete koupat, nebo plánujete spíš objevovat krásy ostrovů. Malta nabízí
víc než 300 slunečných dnů v roce. Zimy jsou tu mírné, denní teploty se pohybují kolem 16 °C.
Příjemně je tu
v květnu a říjnu, kdy se dá v pohodě poznávat i koupat v moři a ceny nejsou tak našponované jako v létě. V červenci a srpnu běžně bývá i 32 °C při vysoké vlhkosti vzduchu a taky je tu standardně (a nepřekvapivě) spousta, spousta turistů. Výběr je tedy na vás. Shrnutí
Malta je fascinující ostrovní
stát ve Středomoří, který si zaslouží pozornost. Dostat se na něj z našich končin je snadné, let zabere 2,5 hodiny.
Snoubí se tu dávné chrámy s barokní architekturou a křišťálově čistým mořem. Na poznání hlavních památek vám bude stačit
prodloužený víkend, ale nudit se tu nemusíte, ani když tu strávíte týden. Použité zdroje: zdroj 1, zdroj 2, zdroj 3, zdroj 4, zdroj 5, zdroj 6, zdroj 7, zdroj 8