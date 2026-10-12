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Co vše se dá vyčistit obyčejnou vodou, když ji použijete správně

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Při domácím úklidu často automaticky saháme po nejrůznějších čisticích prostředcích. Přitom na mnoho běžných nečistot může stačit obyčejná voda. Důležité je vědět, jakou teplotu zvolit, kolik vody použít a jaký hadřík nebo pomůcku k čištění vybrat.
voda

voda

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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