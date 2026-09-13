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Čmeláčí královny dýchají pod vodou: týden v záplavě je nepohřbí

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Čmeláčí královny dýchají pod vodou: týden v záplavě je nepohřbí. Čmeláka si mnozí představují jako huňatého medvídka, který se ve vzduchu drží zázrakem. Vědci z kanadské Ottawy teď ukázali něco ještě divnějšího. Královny čmeláka východního v zimním spánku vydrží pod vodou celý týden. Nejde o žábry jako u ryby. Jde o extrémně utlumený metabolismus, dýchání z vody a chvíli i energii bez kyslíku.
Čmeláčí královny dýchají pod vodou: týden v záplavě je nepohřbí

Čmeláčí královny dýchají pod vodou: týden v záplavě je nepohřbí

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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