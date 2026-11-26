S údržbou na karlovarském krajském úřadě pomohou vězni, jde o výhodnou spolupráci
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
S údržbou na karlovarském krajském úřadě pomohou vězni, jde o výhodnou spolupráciZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 26.11.2026 12:30
Na komunikacích v Karlovarském kraji by se mohla už brzy objevit první autonomně řízená vozidla....
Nové vedení Aše na Chebsku počítá s tím, že město bude minimálně počátkem příštího roku hospodařit v...
V čele Mariánských Lázní pokračuje ve funkci starosty první náměstek hejtmana Martin Hurajčík z ANO. Ve...
V Horní Blatné na Karlovarsku se po volbách změnilo vedení. V křesle starosty vystřídala Roberta Petra...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →