Nakupujete v Lidlu, Penny nebo Kauflandu? Odhalujeme skutečné majitele 9 známých obchodů

Na první pohled vypadají jako tvrdí konkurenti. Mají jiné barvy, letáky, aplikace i privátní značky. Za některými známými supermarkety a diskonty ale stojí stejná mateřská skupina. Kdo vlastní nejznámnější obchodní řetězce působící v Česku?
Na první pohled by člověka ani nenapadlo, že některé známé řetězce mají stejné firemní zázemí. Zákazník tak může mít pocit, že nakupuje u zcela jiné společnosti, ve skutečnosti ale někdy jen přechází mezi dvěma značkami jedné velké obchodní skupiny.
Dva rozdílné řetězce, jeden vlastník
Nejznámějším příkladem jsou
Lidl a Kaufland. Obě značky patří do německé Schwarz Group, která je uvádí jako dvě samostatné maloobchodní divize. Vedle obchodu má skupina také vlastní výrobu, recyklaci a digitální služby. Lidl patří do německé Schwarz Group, pod kterou spadá také Kaufland, přesto oba řetězce fungují jako samostatné značky. Foto: DMCGN/Wikimedia Commons (CC-BY-4.0)
Nejde přitom o totožné obchody pod dvěma logy. Lidl pracuje hlavně
s diskontním formátem, zatímco Kaufland staví na velkoplošných prodejnách a širším sortimentu. Firemní zázemí je společné, podoba nákupu pro zákazníka však zůstává odlišná. Totožné firemní zázemí
Stejně je to u
Billy a Penny. Obě značky spadají pod německou REWE Group, která ve své mezinárodní struktuře rozlišuje supermarkety Billa a diskontní prodejny Penny.
Zajímavý je i samotný model REWE. Nejde o klasickou firmu s jediným majitelem. Skupina vychází z . družstevního uspořádání a její kořeny sa. hají do roku 1927, kdy se spojilo
17 nákupních družstev. Kdo stojí za známými řetězci
Za známým názvem supermarketu se často skrývá mnohem větší obchodní skupina, která provozuje i další značky. Následující přehled ukazuje, kdo stojí
za nejznámějšími řetězci v Česku a odkud jejich mateřské společnosti pocházejí.
Typ obchodního řetězce Nadřazená skupina/vlastník Původ skupiny Lidl Schwarz Group Německo Kaufland Schwarz Group Německo Billa REWE Group Německo Penny REWE Group Německo Albert Ahold Delhaize Nizozemsko Tesco Tesco PLC Velká Británie Globus GLOBUS Group, rodina Bruch Německo Makro METRO AG Německo COOP česká a moravská spotřební družstva Česká republika Přehled vychází z údajů samotných obchodních skupin a řetězců. Stejná skupina neznamená stejné ceny
Společná mateřská skupina sama o sobě neznamená, že dva řetězce musí mít
stejné ceny, akce nebo sortiment. Jednotlivé značky mohou cílit na jiné zákazníky a fungovat v odlišném prodejním formátu. Při výběru supermarketu zákazník často řeší hlavně cenu a sortiment, vlastnické propojení jednotlivých řetězců přitom zůstává v pozadí. Foto: Magnific
Z vlastnického propojení proto
nelze automaticky vyvozovat: stejné akční ceny totožné privátní značky stejné uspořádání sortimentu že mezi značkami neexistuje soutěž o zákazníka
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS)
označuje české maloobchody za oligopolní, současně však středně koncentrované a bez jednoho dominantního hráče.
Předseda úřadu Petr Mlsna k vývoji trhu uvedl:
„Trh maloobchodu není zakonzervován, není neměnný.“
Jeho vyjádření
zveřejnila Asociace soukromého zemědělství ČR. U dalších řetězců se vlastníci liší
Albert patří do Ahold Delhaize. Tesco je součástí britské Tesco PLC a Makro v Česku náleží do sítě METRO AG. Globus má jiný příběh. Jde o rodinnou skupinu, kterou po několik generací vede rodina Bruch. COOP má oproti velkým nadnárodním řetězcům odlišnou strukturu, protože za jeho prodejnami stojí česká a moravská spotřební družstva. Foto: Coop Supermarkten/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0)
Odlišnou strukturu má také
COOP. Nejde o jednu nadnárodní korporaci, ale o síť českých a moravských spotřebních družstev. Při otázce, kdo vlastní obchody v Česku, je proto přesnější dívat se na celé skupiny než jen na logo nad vchodem. Dvě loga, jedno firemní zázemí
Při běžném nákupu vlastnickou strukturu řeší málokdo. Sama jsem si při srovnávání řetězců uvědomila, jak snadno rozdílný vzhled prodejen vytváří
dojem úplně oddělených firem. U Lidlu a Kauflandu i Billy a Penny je ale společné firemní zázemí realitou.
Pro zákazníka nakonec zůstává nejdůležitější
konkrétní nabídka, cena a dostupnost. Logo na fasádě jednoduše neříká celý příběh o tom, kdo za obchodem skutečně stojí. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, uohs.gov.cz, asz.cz, gruppe.schwarz, rewe-group.com, aholddelhaize.com