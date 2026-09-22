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Kinetické superzbraně na oběžné dráze: Pentagon chtěl ničit města pouhou rychlostí pádu.

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Představa těžkých wolframových sloupů shazovaných z oběžné dráhy fascinuje vojenské stratégy i autory sci-fi už celá desetiletí. Koncept kinetického bombardování sliboval ničivou sílu srovnatelnou s taktickou jadernou pumou, avšak bez jediné kapky výbušniny a bez radioaktivního spadu. Proč však tento zdánlivě dokonalý zbraňový systém studené války nakonec narazil na neúprosnou realitu orbitální fyziky a ekonomiky?
Masivní nosná raketa stoupá k obloze se sloupem plamenů a kouře z odpalovací rampy.

Masivní nosná raketa stoupá k obloze se sloupem plamenů a kouře z odpalovací rampy.

Zdroj: Peter Salanki from San Francisco, USA / Wikimedia / CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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