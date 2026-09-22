Kinetické superzbraně na oběžné dráze: Pentagon chtěl ničit města pouhou rychlostí pádu.

Představa těžkých wolframových sloupů shazovaných z oběžné dráhy fascinuje vojenské stratégy i autory sci-fi už celá desetiletí. Koncept kinetického bombardování sliboval ničivou sílu srovnatelnou s taktickou jadernou pumou, avšak bez jediné kapky výbušniny a bez radioaktivního spadu. Proč však tento zdánlivě dokonalý zbraňový systém studené války nakonec narazil na neúprosnou realitu orbitální fyziky a ekonomiky? Myšlenka, která nepotřebuje střelný prach ani jadernou nálož
Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, v době vrcholících závodů ve zbrojení mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, hledali armádní plánovači způsoby, jak zasáhnout jakýkoliv cíl na planetě během několika minut. Mezikontinentální balistické rakety sice představovaly devastující hrozbu, nesly však jaderné hlavice, jejichž použití by automaticky vyvolalo globální termonukleární apokalypsu.
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S revolučním řešením přišel výzkumník Jerry Pournelle, který pracoval pro leteckou společnost Boeing v těsné spolupráci s americkým letectvem (USAF). Pournelle navrhl koncept, který se do vojenské historie zapsal jako Projekt Thor a v populární kultuře získal takřka mytologické označení „Boží pruty“ (Rods from God). Princip byl odzbrojujícím způsobem přímočarý: umístit na oběžnou dráhu družice nesoucí svazky dlouhých, těžkých tyčí z wolframu, které by v případě povelu k útoku byly navedeny na pozemní cíl.
Fyzika čistého úderu: Proč právě wolfram?
Smrtící účinek systému Thor nevychází z žádné chemické ani jaderné reakce, nýbrž z elementární fyzikální rovnice kinetické energie: Ek = 1/2 m·v². Když se masivní těleso pohybuje hypersonickou rychlostí, energie jeho pohybu roste se čtvercem rychlosti.
Standardní hypotetický návrh počítal s wolframovou tyčí o rozměrech přibližně 6 metrů na délku a 30 centimetrů v průměru. Wolfram byl zvolen ze dvou zásadních důvodů: má extrémně vysokou hustotu (19,25 g/cm³, což je téměř dvojnásobek hustoty olova) a mimořádně vysoký bod tání (přes 3400 °C). Díky tomu si projektil o váze zhruba 8,2 tuny dokáže udržet aerodynamickou stabilitu, nepropálí se při průletu atmosférou a v okamžiku dopadu pronikne hluboko pod povrch.
Extrémní hustota wolframu umožňuje prorážet nejodolnější překážky pouze za pomoci obrovské kinetické energie bez trhací nálože.
Při dopadové rychlosti kolem 3 kilometrů za sekundu (přibližně Mach 10) se veškerá kinetická energie tyče v jediném zlomku sekundy přemění v gigantickou tlakovou vlnu a teplo. Energie uvolněná tímto dopadem dosahuje ekvivalentu přibližně 11 až 12 tun trhaviny TNT. To se sice nevyrovná megatunovým jaderným hlavicím, ale protože je veškerá energie koncentrována do úzkého bodu, představuje takový projektil absolutního ničitele podzemních velitelských bunkrů zakopaných desítky metrů pod železobetonem a skalním masivem.
Tři tvrdé rány od fyziky a orbitální mechaniky
Pokud byl koncept teoreticky tak účinný, proč nikdy nevznikla operační orbitální baterie? Důvody spočívají ve třech zásadních technických a logistických překážkách:
Prvním problémem je orbitální mechanika. Objekt na nízké oběžné dráze Země (LEO) se pohybuje rychlostí přibližně 7,8 km/s v gravitačním pádu kolem planety. Tyč nelze z družice jednoduše „vypustit“ jako leteckou pumu – bez masivního brzdného impulsu by pouze pokračovala v letu po mírně odlišné oběžné dráze. Každý wolframový projektil tak musel mít vlastní výkonný raketový motor na tuhé palivo a zásobu paliva pro deorbitační zážeh (změnu rychlosti delta-v), což dramaticky navýšilo hmotnost i složitost celého systému.
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Druhým úskalím je atmosférické tření a navádění. Při vstupu do hustých vrstev atmosféry hypersonickou rychlostí vzniká kolem projektilu obal z ionizovaného plazmatu, který blokuje rádiovou komunikaci i signál satelitní navigace. Udržet přesnost zásahu na úroveň několika metrů při rychlosti Mach 10 bez možnosti aktivní korekce v závěrečné fázi letu představovalo v éře studené války nepřekonatelný oříšek.
Třetí a rozhodující ranou byla ekonomika. Vynést jediný kilogram nákladu na oběžnou dráhu stálo v 70. a 80. letech desítky tisíc dolarů. Družicová konstelace schopná okamžitého pokrytí celé zeměkoule by vyžadovala vynesení stovek tun wolframu a raketových motorů. Pentagon velmi rychle spočítal, že za cenu jediné kinetické orbitální stanice lze pořídit a udržovat celou flotilu mezikontinentálních raket a strategických bombardérů.
Mezinárodní právo a nová éra kosmického zbrojení
Zajímavým aspektem kinetického bombardování zůstává jeho právní status. Kosmická smlouva z roku 1967 (Outer Space Treaty) výslovně zakazuje umisťování jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení na oběžnou dráhu kolem Země. Jelikož Projekt Thor využívá pouze čistou kinetickou energii kovu bez jakékoliv nálože, do této kategorie formálně nespadá a mezinárodní smlouvy jej přímo nezakazují.
V dnešní době, kdy nástup znovupoužitelných nosných raket sráží cenu dopravy nákladu na orbitu na historická minima, se myšlenka kinetických úderů z kosmu příležitostně vrací do debat vojenských analytiků. Přesto většina armádních priorit směřuje jinam – k hypersonickým kluzákům odpalovaným ze země či letadel, které nabízejí obdobnou kinetickou průbojnost a rychlost reakce bez nutnosti trvalého a zranitelného udržování drahých zbraňových platforem ve vesmíru.