Na inzerát s brigádou zareagovalo 400 lidí a všem hrozí vězení. PČR varuje před novou pastí na zájemce o práci

Číslo 400 pochází přímo z varování Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, které 11. května 2026 zveřejnil mluvčí Jan Daněk. Nejde o celkový počet obětí kyberpodvodů v Česku, ale o přibližný počet reakcí na jeden jediný inzerát v jedné evidované sérii. Podstatné je, že samotná reakce na nabídku práce nikoho do vězení nedostane. Právní problém může nastat ve chvíli, kdy zájemce udělá to, co „zaměstnavatel“ požaduje: založí si nový bankovní účet, předá k němu přihlašovací údaje a umožní, aby přes něj procházely peníze pocházející z trestné činnosti. V takovém případě může jít mimo jiné o legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Základní sazba podle § 217 trestního zákoníku činí až jeden rok odnětí svobody.
Jak celý podvod funguje krok za krokem
Schéma je promyšleně jednoduché. Na pracovním portálu se objeví inzerát nabízející několik tisíc korun za nenáročnou brigádu, například „testování bankovních aplikací“. Po reakci následuje telefonát, někdy i sepsání dohody o provedení práce, která má celé věci dodat punc legitimity.
Pak přijde klíčový úkol: zájemce si má přes oficiální aplikaci konkrétní banky založit nový účet a napsat na něj recenzi. Právě použití skutečné bankovní aplikace může snížit ostražitost – člověk nestahuje nic podezřelého a pracuje s nástrojem, který zná. Jenže vzápětí má „zaměstnavateli“ poslat číslo účtu i přihlašovací údaje. A tím je past sklapnutá.
Na čerstvě založený účet začnou přicházet peníze, podle policie typicky z podvodů typu „falešný bankéř České národní banky“ nebo „falešný policista“. Podvodníci je následně mohou vybrat z bankomatu nebo jinak převést. Člověk, na jehož jméno účet běží, se za takových okolností může stát takzvaným bílým koněm, ať už o tom ví, nebo ne.
Stará podstata v novém obalu
Princip praní peněz přes cizí účty není žádná novinka. Policie i banky před „bílými koňmi“ varují roky. Dříve šlo například o nabídky práce z domova, přeposílání plateb nebo vkládání hotovosti do bitcoinmatů. Česká spořitelna ve svém bezpečnostním upozornění výslovně jmenuje i kanály jako WhatsApp a Telegram, přes které podobné nabídky chodí.
Co je na aktuální sérii nové, je obal. Testování aplikace zní nevinně, oficiální bankovní aplikace budí důvěru a recenze vypadá jako standardní úkol z platformové ekonomiky. Starší podvody často vyžadovaly, aby člověk aktivně přeposílal peníze. Tady stačí předat přístupy a podvodníci mohou další operace provést sami. Méně práce pro oběť, více kontroly pro pachatele.
Že policie nezůstává jen u prevence, dokládají i starší kauzy. V „Operaci CASH“ obvinila čtyři členy skupiny falešných policistů a bankéřů se škodou téměř 10 milionů korun. V červenci 2026 skončil ve vazbě kurýr, který vybíral hotovost po celém Česku a figuroval nejméně v 16 případech s celkovou škodou přes 16 milionů korun.
Jak podvod rozpoznat
Žádný legitimní zaměstnavatel nepotřebuje vaše přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. To je nejjednodušší filtr. Pokud vám někdo chce poslat peníze na účet, ve většině běžných situací mu stačí číslo účtu. Kdokoliv žádá přihlašovací údaje, PIN, autorizační kódy nebo přístup přes BankID, překračuje hranici, kterou by měl zájemce o práci považovat za zásadní varovný signál.
Varovné signály, které by měly zastavit každého zájemce o brigádu:
- Slib tisíců korun za banálně jednoduchý úkol
- Požadavek založit si nový osobní účet u konkrétní banky
- Žádost o přihlašovací údaje, PIN nebo přístup k BankID
- Komunikace přes neoficiální kanály, soukromé telefonní číslo, WhatsApp, Telegram
- Tlak na rychlost a důraz na mlčenlivost
Policie konkrétní pracovní portály, na nichž se inzeráty objevily, veřejně nejmenuje. Opatrnost je proto namístě na kterémkoliv z nich.
Co dělat, když už jste údaje předali
Pokud jste na podobnou nabídku zareagovali a přístupové údaje odeslali, čas hraje proti vám. Doporučený postup z policejních i bankovních zdrojů je přímočarý:
- Okamžitě kontaktujte banku, nečekejte na „jistotu“, že jde o podvod.
- Změňte přihlašovací údaje a bezpečnostní nastavení včetně BankID.
- Zablokujte platební kartu vázanou k dotčenému účtu, pokud ji máte.
- Nemažte komunikaci, zprávy, e-maily a záznamy hovorů mohou sloužit jako důkazy.
- Podejte oznámení na policii.
Pokud na účet už přišly neznámé peníze, rozhodně je neposílejte dál ani je sami nevybírejte. Právě další nakládání s penězi může situaci výrazně zkomplikovat. Řešte ji přímo s bankou a policií.
Čtyři sta lidí zareagovalo na jeden inzerát. Kolik z nich skutečně předalo přístupy, policie veřejně neřekla. I kdyby šlo jen o část z nich, znamená to potenciálně desítky nových bankovních účtů, které mohou pachatelé zneužít k převodům peněz z trestné činnosti, a desítky lidí, kteří si možná ani neuvědomují, do jak vážné situace se mohou dostat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský