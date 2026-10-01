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Na inzerát s brigádou zareagovalo 400 lidí a všem hrozí vězení. PČR varuje před novou pastí na zájemce o práci

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Pražská policie eviduje sérii podvodů, v níž na jediný inzerát slibující tisíce korun za „testování bankovní aplikace“ zareagovalo přibližně 400 lidí.
Peníze

Peníze

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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