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Gary Heidnik chtěl ve sklepě vybudovat vlastní rodinu. Šest žen proměnil v majetek, dvě nepřežily

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Když policisté v březnu 1987 vstoupili do domu Garyho Heidnika ve Filadelfii, našli ve sklepě tři vězněné ženy a jámu zakrytou těžkou deskou. Hrůza tohoto případu však nezačala prvním únosem: muž, který chtěl své zajatkyně oplodnit a vytvořit si z nich vlastní rodinu, už téměř o deset let dříve věznil a sexuálně napadal jinou zranitelnou ženu.
Gary Heidnik chtěl ve sklepě vybudovat vlastní rodinu. Šest žen proměnil v majetek, dvě nepřežily

Gary Heidnik chtěl ve sklepě vybudovat vlastní rodinu. Šest žen proměnil v majetek, dvě nepřežily

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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