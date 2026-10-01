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Tvář svatého Václava na pražské soše ve skutečnosti patří úplně jinému muži

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Slavný pražský pomník svatého Václava nenese skutečnou tvář českého knížete. Sochař Josef Václav Myslbek využil jako předlohu obličej svého kolegy.
Socha sv. Václava

Socha sv. Václava

Zdroj: FOTO:Ввласенко, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:22

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