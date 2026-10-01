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NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem

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Druhá noc nové sezony NHL nabídla jen tři zápasy, ale celkem 22 gólů. Pittsburgh rozdrtil Philadelphii 7:0, Colorado při divokém večeru porazilo Los Angeles 8:4 a Toronto ubránilo těsnou výhru 2:1 nad Islanders. Nick Robertson skóroval dvakrát při debutu za Penguins, Nathan MacKinnon začal sezonu dvěma góly a Easton Cowan táhl Maple Leafs gólem a asistencí.
NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem

NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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