NHL po noci: Pittsburgh nasázel sedm gólů, Colorado osm. Toronto slaví první výhru pod Hillerem

Druhá noc sezony měla úplně jiný charakter než první. Zatímco úvod přinesl několik těsných zápasů, tentokrát dvě ze tří utkání skončila ofenzivní demolicí. Pittsburgh a Colorado dohromady nastřílely patnáct branek, zatímco Toronto muselo první vítězství sezony ubránit až do závěrečných sekund.
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 0:7
Pittsburgh se vrátil do Philadelphie, kde ho Flyers v minulé sezoně vyřadili z play-off, a tentokrát domácím nedal prakticky žádnou šanci. Nick Robertson skóroval dvakrát při debutu v dresu Penguins, Filip Hallander přidal gól a dvě asistence a celkem se do bodování zapojilo čtrnáct hráčů Pittsburghu.
Arturs Šilovs potřeboval na první čisté konto sezony 19 zákroků. Philadelphia naopak vůbec nedokázala využít své přesilové hry a Dan Vladař inkasoval sedmkrát ze 38 střel. Pro Penguins je zajímavější než samotný rozdíl skóre především fakt, že většinu ofenzivní práce nemusely odvést jejich nejstarší hvězdy.
Toronto Maple Leafs – New York Islanders 2:1
Toronto získalo první vítězství pod novým trenérem Jimem Hillerem a velkou zásluhu na něm měl Easton Cowan. V první třetině nejprve připravil gól Coltonu Sissonsovi a potom sám skóroval v přesilové hře, takže Maple Leafs šli do první přestávky s dvougólovým náskokem.
Islanders se vrátili do zápasu až ve třetí třetině, kdy Emil Heineman skóroval ve vlastním oslabení. Anthony Stolarz ale 26 zákroky udržel vedení Toronta i při závěrečném tlaku New Yorku. Po úvodní porážce s Montrealem tak Maple Leafs srovnali sezonní bilanci na 1–1.
Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 8:4
Colorado předvedlo největší ofenzivní explozi noci. Nathan MacKinnon a Artturi Lehkonen dali po dvou gólech a Avalanche rozhodli především čtyřgólovou druhou třetinou, během níž se zápas definitivně utrhl směrem k domácím.
Skórovali také Brock Nelson, Parker Kelly, Nicolas Roy a Gabriel Landeskog, zatímco Cale Makar, Devon Toews, Nazem Kadri a Jaden Schwartz zaznamenali po dvou asistencích. Los Angeles se dokázalo prosadit čtyřikrát a dvakrát dokonce udeřilo ve vlastním oslabení, jenže proti šířce útoku Colorada to tentokrát nestačilo. MacKinnon k dvěma gólům přidal i poměrně vzácnou bitku a Avalanche tak zahájili sezonu večerem, ve kterém bylo téměř všechno.
Druhá noc NHL tak nabídla dva úplně odlišné způsoby vysokého vítězství. Pittsburgh vyhrál přes šířku sestavy a téměř bezchybnou obranu, Colorado naopak soupeře přestřílelo v otevřeném zápase. Toronto mezi nimi připomnělo, že k dvěma bodům někdy stále stačí dva góly – pokud za nimi stojí brankář, který pustí jediný.
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Zdroje: Reuters – Nick Robertson tallies twice as Penguins open with 7-0 rout of Flyers [1], Reuters – Leafs fend off Islanders for coach Jim Hiller's first win [2], Reuters – Avs' firepower on full display in 8-4 victory over Kings [3].